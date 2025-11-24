Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ Hiệu trưởng và giáo viên xô xát trong tiệc liên hoan 20/11

Công an xã Trạm Tấu đang điều tra làm rõ vụ Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Trạm Tấu và giáo viên xảy ra xô xát trong tiệc liên hoan 20/11.

Bảo Ngân

Ngày 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã cung cấp thông tin sơ bộ về việc ông Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (Lào Cai) và ông Ngô Ngọc Năm - giáo viên của nhà trường có xảy ra xô xát.

Theo xác minh và thông tin từ các cơ quan chức năng, ngày 19/11/2025 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu tổ chức chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau khi tổ chức phần lễ, nhà trường có tổ chức ăn uống tại nhà hàng Hiền Đào (địa chỉ thôn Km14+17, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai).

cats-9393.jpg
Thông tin vụ việc được lan truyền trên Facebook.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thanh và ông Ngô Ngọc Năm có xảy ra xô xát (cả hai lúc đó đều đã sử dụng rượu). Đến 10h45 ngày 23/11/2025, tài khoản Facebook tên “Ngô Năm” có đăng thông tin: “Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Uống rượu say và đánh đồng nghiệp cùng trường gây thương tích phải nhập viện” thu hút nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận.

Sau khi nắm được tình hình, sáng ngày 23/11/2025, Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH và THCS Trạm Tấu, xác định có vụ việc xảy ra.

Thường trực Đảng ủy đã giao Trưởng Công an xã điều tra làm rõ vụ việc; xác định hành vi vi phạm (nếu có) và tham mưu hướng xử lý đối với cá nhân có liên quan. Giao Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã trên cơ sở báo cáo của Công an xã tham mưu cho Thường trực, BTV Đảng ủy xã hướng xử lý đảng viên vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Giao Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý nghiêm viên chức vi phạm (nếu có) trên cơ sở báo cáo của Công an xã theo đúng quy định của Luật Viên chức và các quy định có liên quan của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh cáo hiệu trưởng để vợ gửi clip nhạy cảm cho nữ kế toán:

(Nguồn: THĐT)
#Công an xã Trạm Tấu #Hiệu trưởng và giáo viên xô xát #20/11

Bài liên quan

Xã hội

Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Trần Minh Lưng (tỉnh Đồng Nai) dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào lưng anh N.H.S, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Lưng (SN 1998, trú xã Phương Bình, TP Cần Thơ, là đối tượng gây án bỏ trốn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy tìm người) đang thuê trọ, lẩn trốn tại địa bàn.

Trước đó, ngày 01/08, Trần Minh Lưng khi đi hát Karaoke cùng bạn tại quán Diamond thuộc ấp Bình Lâm, xã Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.S hát cùng phòng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng ngay mặt đường Cầu Diễn

Công trình đã dựng khung sắt, hàn xì chắc chắn để chuẩn bị lợp mái nhưng bị phường phát hiện và yêu cầu dừng thi công.

1.jpg
Sáng 24/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn (TP Hà Nội) cho biết, phường vừa xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) gần ngõ 30 đường Cầu Diễn.
2.jpg
Theo đó, chiều 23/11, phường Phú Diễn phát hiện công trình vi phạm TTXD đã dựng khung sắt, chuẩn bị lợp mái nên yêu cầu dừng thi công và buộc chủ công trình phải tháo dỡ phần sai phạm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới