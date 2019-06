Vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Từng kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm

Công an tỉnh Đăk Nông vừa khởi tố ông Trịnh Sướng – đại gia xăng dầu miền Tây - cùng 22 người khác về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi: mỗi tháng, nhóm của đại gia này tung ra thị trường hàng triệu lít xăng giả, kéo dài nhiều năm nhưng tại sao cơ quan quản lý nhà nước không phát hiện?

Ông Trịnh Sướng và kho xăng dầu của Phú Mỹ Hưng ở thị trấn Mỹ Xuyên (Ảnh nhỏ).

Chiều 10/6, trả lời VTC News, bà Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2018, Sở đã kiểm tra kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng nhưng không phát hiện vi phạm.



“Trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng hàng hóa Miền Nam kiểm tra kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (tại 33 Huỳnh Văn Chính, TT. Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhưng không phát hiện vi phạm”, bà Đông cho biết.

Vẫn theo bà Đông, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng xây dựng kế hoạch đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo quy định. “Rất tiếc, có kiểm tra nhưng không phát hiện ra sai phạm. Cái này cũng lỗi do nghiệp vụ. Cũng có những khó khăn nhất định của bên mình”, bà Đông chia sẻ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng cho biết, hiện chưa nhận được yêu cầu báo cáo chi tiết về các nội dung thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, những báo cáo kiểm tra vẫn gửi về UBND tỉnh Sóc Trăng và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong ngày 10/6, VTC News nhiều lần liên hệ tới lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng để nghe quan điểm về sự việc nhưng không được.

Theo ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương, công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực xăng dầu vẫn được thực hiện trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác chính về kiểm tra gian lận thương mại trong xăng dầu của quản lý thị trường thời gian qua chủ yếu liên quan vi phạm về niêm yết giá, gian lận, bơm thiếu xăng của các cây xăng. Còn việc kiểm tra chất lượng và làm xăng giả như vụ gần 20 triệu lít xăng bị làm giả tại Đắk Nông thì cần sự vào cuộc và có các chuyên án lớn của lực lượng công an.

Về việc kiểm tra chất lượng xăng dầu, ông Linh cho hay, theo quy định của Nghị định 83 về xăng dầu, Quản lý thị trường phải phối hợp liên ngành với Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, ông Linh thừa nhận, dù có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, công tác quản lý thị trường đối với xăng dầu có đạt được những thành tích nhất định nhưng tình trạng buôn bán xăng dầu kém chất lượng còn diễn ra xảy ra ở một vài địa phương.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đăk Nông, cuối 2018, cửa hàng xăng dầu của ông Trịnh Sướng ở thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) bán hơn 10m3 xăng giả. Ngoài cơ sở của ông Sướng, cảnh sát còn phát hiện 2 cơ sở bán xăng giả khác tại huyện Đăk Song và Đăk R'lâp, tỉnh Đăk Nông.

Từ đầu năm 2017 đến nay, đường dây của ông Trịnh Sướng chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi pha trộn với chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả. Mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an nhận định bên hành lang Quốc hội, việc điều tra đại gia miền Tây buôn xăng giả được thực hiện từ lâu và bắt nguồn từ những nghi ngờ quan hệ kinh tế bất thường của người này. Bộ trưởng Công an cũng cho biết, thông tin điều tra của Công an Đăk Nông đưa ra mới chỉ là kết quả bước đầu.