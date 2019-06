Vì sao “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Ngày 5/6, theo nguồn tin riêng của PV Kiến Thức, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý ông Trịnh Sướng (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) từ BVĐK tỉnh Sóc Trăng về Công an tỉnh Đắk Nông.

“CQĐT đang tạm giữ nghi can Sướng để điều tra hành vi sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu”, Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin.

Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt giữ về hàng vi mua bán giả .... xăng dầu.

Theo CQĐT thì trước đó, công an phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở thị trấn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bán ra thị trường hơn 10m3 xăng giả. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 2 trường hợp bán xăng giả khác tại huyện Đắk R’Lấp và Đắk Song (tỉnh Đắk Nông). Công an tỉnh đã lập chuyên án và báo cáo Bộ Công an.