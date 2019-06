Nếu có dấu hiệu này, bạn nên tìm việc mới ngay lập tức

1. Bạn sống vì những ngày cuối tuần





Gary Vaynerchuk - người sáng lập và CEO của VaynerMedia (hơn 700 nhân viên với doanh thu 100 triệu USD (tương đương 2.339 tỷ đồng) hàng năm); 5 lần được chọn là tác giả bán sách chạy nhất “Crushing it” trên tờ New York Times cho biết:

Nếu bạn đang không hạnh phúc hoặc sống vì những ngày cuối tuần, điều gì đó đã xảy ra! Bạn chỉ sống một lần trong đời. Bạn có sẵn sàng dành nửa cuộc đời mình để làm điều bạn ghét? Nếu không thì hãy thôi phàn nàn và tìm một công việc mà bạn yêu thích hoặc theo đuổi ước mơ của mình. Đừng đợi sự cho phép, nếu bạn không hành động sẽ không có gì thay đổi. Hãy làm điều bạn muốn, bạn luôn có thể có một công việc khác.



Rất nhiều người không thể bỏ việc bởi họ cảm thấy họ phải tiêu tiền cho những thứ họ không thể chi trả để gây ấn tượng với những người mà họ thậm chí không ưa. Tôi không quan tâm nếu như bạn 40 tuổi và dọn về nhà với bố mẹ của bạn. Làm những gì bạn thích ở một bên đến khi bạn kiếm đủ tiền để bỏ việc. Từ bỏ thời gian rảnh nếu cần thiết. Có đáng để lùi một bước để tiến về phía trước trong suốt phần đời còn lại của bạn không?

2. Bạn đang thiếu đam mê hoặc một mục đích

Kara Goldin - người sáng lập và CEO của Hint Inc. ; người tạo ra The Kara Network, một nguồn tài nguyên kỹ thuật số cho các doanh nhân; và máy chủ của podcast "Không thể ngăn cản"; hãy theo dõi Kara trên Twitter và Instagram chia sẻ:

Đã đến lúc tiến lên khi bạn hoàn thành những gì bạn đã đặt ra, bạn đang tìm kiếm những thử thách tiếp theo và bạn không biết phải tìm nó ở đâu. Tôi luôn làm những gì mà tôi đam mê. Tôi nhận ra đó là một câu hỏi lớn nhưng nó quan trọng đối với tôi. Tôi là kiểu người luôn tiến về phía trước. Tại một thời điểm trong sự nghiệp, tôi thực sự muốn công việc của mình có một mục đích.

Khi tôi nảy ra ý tưởng cho Hint, điều đó thật tình cờ. Tôi thực sự háo hức và phấn khích. Tôi là một người làm công nghệ do đó tôi không biết quá nhiều về ngành công nghiệp đồ uống, nhưng tôi cảm thấy đây là sản phẩm có thể giải quyết vấn đề và giúp những người khác sống lành mạnh hơn như nó đã giúp tôi. Tất cả những yếu tố đã có mặt ở đó không chỉ thay đổi nghề nghiệp mà còn là một chuyến đi kinh doanh thành công – với đam mê và mục đích.

3. Bạn cảm thấy bị đánh giá thấp, không thỏa mãn và mất kết nối

Andrea Callanan - nhạc sĩ đã trở thành doanh nhân; giọng nói, sự tự tin, và huấn luyện viên thành công, người sáng lập công ty gắn kết nhân viên Inspire Me; diễn giả cộng đồng và tác giả của "You Are Mete for More"; hãy theo dõi Andrea trên Facebook, Instagram và Twitter cho biết:

Cảm thấy bị đánh giá thấp, không thỏa mãn và mất kết nối là một dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đổi. Nhưng trước khi bạn nghỉ việc, hãy tự hỏi bạn cần gì từ nhà tuyển dụng mà bạn đang không nhận được. Vai trò của bạn trong kịch bản đó là gì? Bạn có hiểu bạn cảm thấy ra sao không? Bạn có thể tìm một cách để tận hưởng công việc của bạn? Xem xét thay đổi quan điểm của bạn.

Khi tôi không hạnh phúc trong công việc của mình nhiều năm trước, tôi đã chọn thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Bạn có thể thay đổi cuộc sống và tình hình công việc của bạn. Sự lựa chọn là của bạn: nhảy vào hoặc ra và làm cho nó hiệu quả.

Nếu bạn là người quản lý, hãy chú ý đến việc tụt cảm xúc, chấm công kém và năng suất làm việc yếu - tất cả các dấu hiệu cho thấy ai đó đã mất động lực. Đầu tư vào đào tạo đội ngũ để trao quyền cho nhân viên, cho họ tiếng nói và thay đổi cách họ cảm nhận về công việc của họ. Thể hiện sự đánh giá cao và quan tâm đến cá nhân. Giao tiếp rõ ràng và thường xuyên cho họ tự nhận thức về công việc và ăn mừng thành công như một đội.

4. Bạn đang mơ mộng thay vì làm việc của mình

Theo Matt Clark - đồng sáng lập và Chủ tịch của Amazing.com và đồng sáng lập của Amazing Sell Machine:

Trong vòng ba tháng làm việc tại một ngân hàng đầu tư, tôi biết nó không dành cho tôi. Thay vì làm công việc của mình, tôi mơ tưởng về việc bắt đầu kinh doanh hoặc trở thành một Navy Seal. Bốn tháng sau, tôi nghỉ việc để trở thành một doanh nhân và điều hối tiếc duy nhất của tôi là không rời đi sớm hơn.

Nếu bạn biết bạn là một người có động lực và bạn có thể làm nhiều hơn trong cuộc sống của mình, nhưng bạn không làm việc đó trong công việc hiện tại, hãy thay đổi. Nếu bạn dành nhiều thời gian tại nơi làm việc để nghĩ về một con đường khác thay vì làm việc, hãy bỏ nó đi.

Bằng mọi cách, hãy cố gắng thay đổi thái độ của bạn trước. Tìm kiếm một ý nghĩa lớn hơn trong công việc hoặc cơ hội của bạn để phát triển và học hỏi. Nhưng nếu bạn không tìm được cách yêu thích công việc của mình, hãy ném mình vào những mục tiêu mới cho đến khi bạn tìm thấy điều gì làm bạn bừng sáng. Bạn sẽ dành nhiều thời gian làm việc hơn là bạn sẽ làm bất cứ điều gì khác. Bạn nợ chính mình để tìm thứ gì đó không cảm thấy như công việc.

5. Bạn không tận hưởng với công việc

Joshua Harris - người sáng lập Cơ quan bí mật tăng trưởng; dạy các doanh nhân cách bắt đầu, phát triển và mở rộng quy mô các cơ quan tiếp thị giúp doanh nghiệp phát triển chia sẻ:

Ở tuổi 88, Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett vẫn "nhảy nhót với công việc" mỗi ngày - bởi vì ông yêu thích những gì ông làm. Ông ta tìm thấy mục đích của mình, và ông ta theo đuổi nó một cách không sợ hãi. Hơn 10 năm trước, tôi đã áp dụng phương pháp đó để khởi nghiệp. Ban đầu, tôi thức dậy trong nỗi sợ thất bại. Tôi đang chạy nước rút đến bàn làm việc mỗi ngày, không phải nhảy múa. Khi tôi có được lực kéo, tôi nhận ra rằng thật thú vị khi kiếm tiền phục vụ mọi người. Càng phục vụ, tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn không “nhảy múa" với làm việc, hãy tiếp bước.

Nếu bạn đang bỏ ra nhiều năng lượng mà không có bất kỳ sự công nhận hay phần thưởng nào, có lẽ đã đến lúc nhảy ra khỏi công việc đó. Tìm một người cố vấn đang sống cuộc sống mơ ước của bạn. Mua một khóa học, ghi danh vào một chương trình đào tạo, hoặc tìm một người sẵn sàng huấn luyện bạn. Sau đó tìm hiểu làm thế nào họ xây dựng cuộc sống mơ ước của họ và đảo ngược các bước để đạt được điều đó./.