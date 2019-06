Khám phá công viên nước mới toanh giải nhiệt mùa hè cho người dân Hà Nội

Ngày 10/6 quần thể công viên nước, bể bơi bốn mùa và nhà thi đấu đa năng lớn nhất thủ đô nằm trong khu đô thị Thanh Hà, Mường Thanh, Hà Đông chính thức mở cửa đón du khách. Nơi này nằm về phía ngoại thành Tây Nam Hà Nội, trên trục đường kết nối với 4 quận huyện thành phố. Đây là khu công viên nước được đầu tư đồng bộ hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu. Phía bên ngoài được thiết kế như tường thành của tòa lâu đài gây ấn tượng từ đằng xa. Theo chia sẻ của ban quản lý, Công viên nước Thanh Hà có 9 hạng mục trò chơi mạo hiểm, tốc độ như đường trượt 4 làn, đường trượt xoắn ốc, vòng xoáy khổng lồ, sông lười, hố đen vũ trụ, máng trượt, khu tạo sóng nhân tạo… Ngoài các trò chơi dưới nước còn có các khu vui chơi trên cạn phù hợp với mọi lứa tuổi như khu vui chơi dành cho các gia đình. Trong ngày khai trương đầu tiên, công viên nước Thanh Hà bắt đầu bán vé vào cửa. Nhân dịp khai trương, BTC quyết định giảm 50% giá vé với mọi du khách tới tận hưởng, trải nghiệm các trò chơi tại công viên. Giá vé thông thường Công viên nước Thanh Hà, đối với người lớn, giá vé trung bình từ 140.000-170.000đ/người, giá vé trẻ em từ 110.000-140.000đ/người tùy vào ngày và giờ cụ thể. Để đảm bảo an ninh cũng như các biện pháp an toàn phòng chống tai nạn, nhân viên bảo vệ cũng như các nhân viên cứu hộ được bố trí dày đặc để giúp các vị khách trải nghiệm công viên nước được đánh giá hiện đại nhất Thủ đô. Cảm giác mát mẻ ập tới ngay lập tức, dường như đối lập với khung cảnh nắng nóng gay gắt bên ngoài, bước vào Công viên nước Thanh Hà, mọi thứ sẽ được xua tan đi. Nhiều người dân chia sẻ, họ rất hài lòng với những trò chơi mạo hiểm, bể bơi trong khuôn viên công viên nước. Đây được đánh giá là điểm vui chơi, giải trí an toàn, lý tưởng và hấp dẫn cho các gia đình trong mùa hè này.

