Vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Cháy xe, ai đền?

Ngày 7/6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Trịnh Sướng (tự Tám Sướng, 50 tuổi, Chủ tịch HĐTV, kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, địa chỉ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và 22 đối tượng liên quan.

Như vậy, với việc lực lượng công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hàng trăm triệu lít do Trịnh Sướng cầm đầu nói trên, thì liệu có xác định được thiệt hại thực tế của các phương tiện do dùng xăng giả thời gian qua, nếu có, liệu các bị can này có phải bồi thường cho hàng nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng hay không?

Một trong những cửa hàng tiêu thụ xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an tỉnh phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn nên BGĐ Công an tỉnh đã xác lập chuyên án điều tra. “Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sản xuất lượng xăng giả cực lớn, địa bàn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành nên Công an tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng đã quyết định thành lập Ban chuyên án, do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm Phó ban”, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin.