“Sửng sốt” những trái sầu riêng khổng lồ khiến dân tình xôn xao

Sầu riêng là trái cây phổ biến, có nhiều gai nhọn, nặng khoảng 1 - 3 kg. Nhưng mới đây, mạng xã hội xuất hiện trái sầu riêng khổng lồ khiến dân tình kinh ngạc. Ảnh: @huynhthikimthoa0000 Theo đoạn video đăng tải, trái sầu riêng to bằng nửa thân trên người lớn. Ảnh: @huynhthikimthoa0000 Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng, quả sầu riêng quá to có thể bị “can thiệp” bằng cách tiêm hay nhúng hóa chất để kích thích tăng trưởng. Ảnh: @huynhthikimthoa0000 Trước đó, một trái sầu riêng khổng lồ nặng tới 23kg, thu hoạch tại một khu vườn ở Thái Lan cũng khiến dân tình sửng sốt. Ảnh: TikTok Dù kích thước to nhưng quả sầu riêng vẫn nằm chễm chệ trên cành cao. Chủ vườn phải huy động tới 4 người cùng nhau trèo lên hái xuống. Ảnh: TikTok Khi bổ ra, múi sầu riêng có kích thước ngang ngửa 1 chai nước ngọt dung tích 1,5 lít. Ảnh: TikTok Hai trái sầu riêng khổng lồ nặng 12kg và 13kg ở quận Wang Nam Khieo (tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan). Ảnh: Bangkokpost Tại Hải Nam (Trung Quốc), quả sầu riêng nặng gần 7kg, được đấu giá thành công trong hội nghị ở mức 54.177 USD (gần 1,3 tỷ đồng). Ảnh: Sina Quả sầu riêng nặng hơn 18kg tại Thái Lan được bán với giá 2.500 USD (tương đương 59 triệu VNĐ). Ảnh: Bloomberg Đây là giống sầu riêng Monthong nổi tiếng với phần cơm vàng, dày và hạt lép. Ảnh: Coconuts

