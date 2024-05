Vĩnh Long: Gói thầu xây TTVHTT xã An Phước về tay Tân An Vĩnh Long

Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Phước, có giá 1.840.286.009 đồng; đấu thầu qua mạng, theo hình thức chào hàng cạnh tranh; thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày.

Hồi 9h00 ngày 2/5/2024, gói thầu nêu trên hoàn thành mở thầu, duy nhất Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long dự thầu với giá 1.833.607.827 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 1.813.438.141 đồng).

Biên bản mở thầu, Gói thầu số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Phước. Nguồn: MSC.

Ngày 16/5/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít ra Quyết định số 149/QĐ-BQL, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Phước.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long, giá trúng thầu 1.813.438.000 đồng (tiết kiệm 26,8 triệu đồng, tương đương 1,4%).

Một phần Quyết định số 149/QĐ-BQL của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít. Nguồn: MSC.

Trước đó, ngày 25/3/2024, UBND huyện Mang Thít đã ra Quyết định số 1271/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Phước với mục tiêu, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, góp phần nâng cao đời sống cho người dân và cùng địa phương thực hiện đạt tiêu chí, trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Phước, có tổng mức đầu tư 2.202.869.798 đồng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Quyết định số 1271/QĐ-UBND của UBND huyện Mang Thít, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Phước. Nguồn: MSC.

Trúng nhiều gói thầu tỷ lệ tiết kiệm thấp

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long (địa chỉ tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thành lập ngày 9/12/2015; ông Nguyễn Thanh Phong là người đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc.

Công ty tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/8/2016, đến nay, đã tham gia 44 gói thầu, trúng 31 gói, trượt 10 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 148.488.786.932 đồng (có 975.437.000 đồng là các gói chỉ định thầu); với vai trò độc lập 135.173.669.932 đồng, với vai trò liên danh 13.315.117.000 đồng.

Trong số các gói thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long đã trúng, có nhiều gói thầu tỷ lệ tiết kiệm thấp. Cụ thể:

Gói thầu thi công xây dựng các hạng mục công trình - Dự án Trường Mầm non Oanh Vũ II, xã Tân Long Hội, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít làm chủ đầu tư, có giá 6.197.033.407 đồng; duy nhất Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long dự thầu và trúng với giá 6.176.490.000 đồng (tiết kiệm 20,5 triệu đồng, tương đương 0,33%); thời gian thực hiện hợp đồng 210 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng các hạng mục công trình (trừ hệ thống PCCC và chống sét), thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít làm chủ đầu tư, có giá 6.834.507.882 đồng; duy nhất Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long dự thầu và trúng với giá 6.813.412.000 đồng (tiết kiệm 20,09 triệu đồng, tương đương 0,3%; thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày.

Gói số 3: Xây dựng các hạng mục của công trình (xây dựng mới + cải tạo các điểm trường THCS), thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo, sửaa chữa nhà vệ sinh các trường học, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình làm chủ đầu tư, có giá 1.098.224.539 đồng; duy nhất Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long dự thầu và trúng với giá 1.093.069.000 đồng (tiết kiệm 5,1 triệu đồng, tương đương 0,4%)…