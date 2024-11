Vật tư Xăng Dầu lại bị xử lý về thuế hơn 900 triệu đồng

Ngày 5/11, CTCP Vật tư Xăng Dầu (Comeco, HOSE: COM) nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TPHCM.

Theo đó, COM đã có hành vi khai sai chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT tháng 2/2022 nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.



Đồng thời, COM cũng khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ dẫn đến thiếu số thuế GTGT, thuế TNDN năm 2022-2023 phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hoá đơn, chứng từ.

Do đó, COM bị phạt 140 triệu đồng, đồng thời bị truy thu thuế 700 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế 83 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền COM bị xử lý là 923 triệu đồng.

Trước đó, hồi năm 2022, Comeco cũng bị xử phạt về thuế hơn 500 triệu đồng. Cụ thể, Comeco đã không xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa; đồng thời khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Vì những lý do trên, Cục Thuế TPHCM quyết định xử phạt Comeco hơn 101 triệu đồng. Trong đó, phạt vi phạm về hóa đơn 15 triệu đồng; phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT hơn 80 triệu đồng; phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp hơn 6 triệu đồng. Để khắc phục hậu quả, Comeco phải nộp truy thu thuế gần 432 triệu đồng. Trong đó, gần 401 triệu đồng truy thu thuế GTGT, gần 31 triệu đồng truy thu thuế TNDN. Về tình hình kinh doanh 9 tháng 2024, Comeco ghi nhận doanh thu thuần đi ngang tại mức 3.147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng không biến động với 15 tỷ đồng.