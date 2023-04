Kiếm lời từ đầu tư bất động sản cũ rồi xây sửa lại

Theo Monitor, khái niệm “house flipping” được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực bất động sản, đề cập đến chiến lược của nhà đầu tư mua và bán bất động sản trong thời gian ngắn (thông thường là dưới 1 năm) để kiếm lợi nhuận chênh lệch gấp nhiều lần so với số vốn ban đầu.

House flipping thường xuất hiện dưới 2 hình thức. Một là, các nhà đầu tư bất động sản nhắm tới các tài sản có tiềm năng tăng giá nhanh, mua và bán lại kiếm lợi nhuận. Bằng cách này, nhà đầu tư sẽ chi rất ít hoặc không cần đầu tư thêm vào cơ sở vật chất của bất động sản.

Hình thức thứ hai là tìm kiếm những bất động sản có giá trị thấp hơn giá thị trường, thường do tình trạng xuống cấp. Nhà đầu tư sẽ sử dụng hiểu biết về thị trường để cải tạo hoặc thay đổi kết cấu những bất động sản bị định giá thấp này, rồi bán lại với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận.

Dù dưới hình thức nào, “house flipping” vẫn được coi là chiến lược đầu tư bất động sản hấp dẫn.

Ưu điểm

Thu lời trong thời gian ngắn hơn: Một thương vụ “house flipping” thành công có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đa dạng hóa danh mục là chìa khóa thành công cho một nhà đầu tư bất động sản. Đặc biệt, mua và sang tay nhanh sẽ khiến khoản đầu tư ít rủi ro hơn. Thế nên việc chuyển nhượng bất động sản nhanh và hiệu quả có thể bổ sung giá trị cho chiến lược đầu tư.

Dù nhà đầu tư có thể mua các bất động sản khác dưới hình thức đầu tư dài hạn nhưng việc sử dụng “house flipping” như một động thái đầu tư ngắn hạn sẽ giúp tạo ra mức lợi nhuận nhất định để từ đó sở hữu các tài sản dài hạn tốt hơn.

Tích lũy kinh nghiệm: "House flipping" mang tới trải nghiệm căng thẳng lúc ban đầu nhưng theo thời gian với số lượng giao dịch tăng lên, nhà đầu tư cũng thu về kinh nghiệm đáng kể từ cách làm việc với nhà thầu cải tạo, thực hiện các sửa chữa nhà, thủ tục xây sửa, giấy tờ...

Đặc biệt, “house flipping” dạy nhà đầu tư làm tất cả điều này dựa trên một quỹ ngân sách eo hẹp nhất. Những kinh nghiệm này rất quý giá khi về lâu dài nhà đầu tư sẽ gia tăng số lượng bất động sản nắm giữ.

Hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường bất động sản: Khi đầu tư kiểu này, nhà đầu tư sẽ phải tìm hiểu thị trường địa ốc tại địa phương, điều rất có giá trị đối với một nhà đầu tư bất động sản dài hạn.

Nhược điểm

Các chi phí phát sinh ngoài ý muốn: Thông thường những nhà đầu tư bất động sản mới theo phương pháp “house flipping” sẽ phải đối mặt với việc phát sinh chi phí không mong muốn, thậm chí là cao hơn nhiều so với dự kiến. Điều này khiến lợi nhuận giảm thấp hoặc tệ hơn là thua lỗ.

Vấn đề pháp lý: Nếu nhà đầu tư mua bất động sản không có quyền sở hữu rõ ràng hoặc bán nó khi vẫn còn vấn đề chưa khắc phục, sẽ luôn có khả năng xảy ra các vụ tranh chấp hoặc xấu hơn là kiện tụng.

Bất động sản không bán ngay được: Sau khi cải tạo xong, nhà đầu tư muốn sang nhượng bất động sản nhanh để thu hồi vốn và lợi nhuận nhưng thị trường lại đi xuống khiến thanh khoản không đạt kỳ vọng. Đây cũng là rủi ro nên xem xét trước khi đầu tư lướt sóng vào bất cứ tài sản nào.

Rất nhiều áp lực: Sự biến động của thị trường liên quan trực tiếp tới giá trị tài sản mà nhà đầu tư đang sở hữu, tiềm ẩn rủi ro thua lỗ sẽ dẫn tới áp lực vô hình khiến nhà đầu tư luôn căng thẳng.

Có thể thấy, “house flipping” là một chiến lược đầu tư bất động sản tốt, nhưng không phải ai cũng có thể hưởng lợi từ nó. Tốt nhất nhà đầu tư chỉ nên tham gia khi có thể chịu được rủi ro và đối phó với mức độ áp lực cao của thị trường nhà đất, có kiến thức kinh doanh bất động sản, cách sửa nhà giá rẻ... để không làm mất hết lợi nhuận.

Nếu đáp ứng các điều kiện trên, “house flipping” có thể là một hình thức đầu tư sinh lợi tốt dành cho nhà đầu tư.

