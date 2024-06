Sắp chi hơn 35 tỷ đồng trả cổ tức, tài sản Vinaseed thế nào?

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chia cổ tức tiền mặt 20%

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed (NSC) thông báo chốt ngày 25/6 để thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Ngày thanh toán dự kiến vào 24/7.

Ước tính, với hơn 17,57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaseed sẽ chi ra hơn 35 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này.

Kết thúc quý 1/2024, Vinaseed mang về doanh thu thuần 68,5 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá vốn hàng bán tăng, nhưng mức tăng chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý tăng mạnh 66% lên 20 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí trong quý của công ty đều phát sinh mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí bán hàng đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 28%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng; tăng 95% so với quý 1/2023. Sau khi trừ các chi phí, Vinaseed báo lãi quý 1/2024 đạt 6,85 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Vinaseed đạt 645 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ. Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của hàng tồn kho, từ 68 tỷ đồng đầu kỳ gấp đôi lên 142 tỷ đồng vào cuối kỳ. Mức tăng này chủ yếu do sự gia tăng của thành phẩm tồn kho và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả của công ty đạt 249 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu kỳ. Nguyên nhân chính là do công ty phát sinh thêm khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận khoản này.

Tình hình kinh doanh của Vinaseed qua các năm

Theo tìm hiểu, Vinaseed tiền thân là trại giống cấp 1 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, được thành lập vào năm 1968. Năm 2018, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Vinaseed tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn và chính thức đổi tên thành Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Vinaseed đang theo đuổi ba lĩnh vực kinh doanh chính: nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất kinh doanh giống cây trồng; chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; và sản xuất kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, hiện nay Vinaseed có hàng chục công ty và trung tâm trực thuộc cùng một văn phòng đại diện tại tỉnh Oudomxay, Lào.

Vinaseed hiện còn đang đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Thaibinh Seed, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng cổ phần nắm giữ là 194.126 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 19,49%. Giá trị góp vốn tính đến thời điểm hiện tại là hơn 26 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu này được duy trì ổn định trong những năm trước đó.

Người đứng sau điều hành và tạo nền móng cho Vinaseed là nữ doanh nhân Trần Kim Liên (sinh năm 1958). Còn người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hiện nay là doanh nhân trẻ Nguyễn Quang Trường, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị. Ông Trường, sinh ngày 23/08/1988, được bổ nhiệm vào ngày 02/07/2020.

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

Năm 2023, Vinaseed chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc tổng cộng hơn 11,8 tỷ đồng. Trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị, cả bà Trần Kim Liên và ông Nguyễn Quang Trường đều nhận mức thù lao 250 triệu đồng/năm, tăng 70 triệu so với 180 triệu đồng năm 2022.

Trong vai trò điều hành, bà Trần Kim Liên nhận thù lao hơn 2,5 tỷ đồng, còn ông Nguyễn Quang Trường nhận hơn 3,6 tỷ đồng, đây là mức thù lao cao nhất được ghi nhận tại Vinaseed.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/06, cổ phiếu NSC đứng tại mức giá 74.900 đồng/cổ phiếu, tăng 0,54% so với phiên trước đó.