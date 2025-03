Tận thấy cây me cổ thụ 3,5 tỷ đồng gây xôn xao

Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, cây me được đưa lên chậu thành bonsai đẹp lạ và có giá trị. Trên thị trường, nhiều chậu me được trả giá cả tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Dịp Tết 2018, cây me cổ thụ hơn 100 năm tuổi thuộc sở hữu của ông Võ Văn Hai (nghệ nhân cây kiểng tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Vietnamnet Cây me được ông mua từ một chủ vườn ở Nha Trang trước đó hơn 10 năm với giá gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Plo Cây me cổ thụ cao khoảng 3 mét, tán cây theo dáng "cành bay" vươn dài đến 5 mét. Ảnh: Vietnamnet Gốc cây lớn có chu vi gần 2 mét. Ảnh: Znews Thân cây sần sùi, nổi u cục và hình thù lạ mắt. Ảnh: Vietnamnet Thân chính có hốc lớn được phủ kín bằng loại gỗ cổ thụ tạo nên hình ảnh của dòng thác chảy. Ảnh: Znews Vết lồi lõm là dấu ấn của thời gian. Ảnh: Vietnamnet Các nhánh tán rộng hơn 4 m tỏa ra các lớp như những tầng mây. Ảnh: Znews Mỗi tầng lá đều có những quả me mọng. Ảnh: Vietnamnet Cành me mọc nhiều tán uốn lượn, xum xuê. Ảnh: Znews

