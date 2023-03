Ninh Bình: Vì sao tiểu thương chợ Nam Thành căng băng rôn “kêu cứu“?

Theo phản ánh của các tiểu thương, trước khi chợ Nam Thành đi vào hoạt động, do TP Ninh Bình chưa bố trí được điểm tập kết thu mua nông sản, hoa quả nên điểm kinh doanh đã được thành phố bố trí tại khu vực Âu thuyền Sông Vân.

Theo phản ánh của các tiểu thương, trước khi chợ Nam Thành đi vào hoạt động, do TP Ninh Bình chưa bố trí được điểm tập kết thu mua nông sản, hoa quả nên điểm kinh doanh đã được thành phố bố trí tại khu vực Âu thuyền Sông Vân.

Năm 2006, chợ Nam Thành được nhà nước đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng, thành phố Ninh Bình và phường Nam Thành đã vận động tiểu thương về đây kinh doanh. Do đó, chợ Nam Thành được gọi là “chợ đầu mối hoa quả” , vì ngoài các mặt hàng tiêu dùng bán lẻ, tại chợ này còn có hoạt động thu mua, bán buôn nông sản, hoa quả từ các địa phương khác.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thể (tiểu thương kinh doanh 16 năm tại chợ Nam Thành) cho biết: Tại chợ đầu mối Nam Thành, các tiểu thương được Ban quản lý chợ quy hoạch bố trí vị trí chỗ ngồi ổn định, luôn chấp hành các nội quy, quy định của chợ. Mọi hoạt động kinh doanh thu mua trái cây, nông sản của tiểu thương đều bình thường từ năm 2006 đến nay.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, khi chợ đầu mối tổng hợp Ninh Bình (mọi người hay gọi là chợ “Ông Chất”, TP Ninh Bình) đi vào hoạt động, nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ Nam Thành liên tục bị một số người gây sức ép, như: Cấm bốc dỡ, thu mua hàng hóa trước 4h sáng, dọa cắt điện vào ban đêm, lắp các biển báo giao thông xung quanh chợ cấm xe ô tô trên 1,25 tấn ra vào,… để buộc tiểu thương di chuyển đến chợ mới.

Đồng thời, chợ Nam Thành cũng nhanh chóng được chuyển thành chợ dân sinh và chỉ hoạt động từ 4h sáng đến 21h hàng ngày.

“Do chợ Nam Thành đã hoạt động nhiều năm, là địa điểm kinh doanh đã quen với các mối hàng từ tỉnh khác, nếu chuyển vào chợ đầu mối tổng hợp Ninh Bình chúng tôi sẽ mất hết các mối làm ăn.

Mặt khác, qua tìm hiểu, thực chất chợ mới do tư nhân đầu tư xây dựng, muốn vào kinh doanh tại chợ chúng tôi phải nộp nhiều khoản tiền với mức thu quá cao. Đó là chưa tính các khoản vệ sinh môi trường, phí bảo vệ, phòng cháy,… nếu thuê 1 ki-ốt tại chợ mới, với diện tích khoảng 40m2 thì chúng tôi phải nộp tiền tỷ. Còn tại chợ Nam Thành, giá thuê ki-ốt là 20 nghìn đồng/m2, thu 6 tháng/1 lần”, tiểu thương Trần Thị Thể chia sẻ.

Tương tự, tiểu thương Trần Thị Phương Thoa cho hay, cùng thời điểm chợ đầu mối tổng hợp Ninh Bình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì chợ Nam Thành cũng được chuyển thành chợ dân sinh hạng 3 do UBND phường quản lý, khiến việc kinh doanh của các tiểu thương gặp khó khăn, buôn bán đình trệ, hàng hóa thì bị hư hỏng.

“Chúng tôi chỉ mong các cấp có thẩm quyền cho phép chợ Nam Thành được hoạt động kinh doanh ổn định như trước kia”, bà Thoa nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Duy Hoàng (tổ trưởng của một tổ bốc xếp gồm 30 người hoạt động tại chợ Nam Thành), cho biết: “Khi về chợ Nam Thành hoạt động, chúng tôi được Ban quản lý chợ và UBND phường sắp xếp cho một chỗ để bốc xếp hàng, cấm xe ô tô to vào chợ chúng tôi đồng ý.

Nhưng kể từ khi chợ đầu mối mới đi vào hoạt động, công việc của chúng tôi ở khu vực chợ Nam Thành liên tục bị o ép, công an xua đuổi không còn chỗ để xuống hàng, chở về ki-ốt cho bà con với lý do mất an ninh trật tự”.

Trước sự việc nêu trên, phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ làm việc với ông Phạm Đức Thế - Chủ tịch UBND phường Nam Thành (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và thông tin đến độc giả ở bài viết sau.

Thêm một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ Nam Thành ngày 28/2/2023: