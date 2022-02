Đi chợ ngày xuân: 5 phiên chợ độc đáo chỉ họp duy nhất một ngày Tết

Chợ Trường Úc (hay còn gọi là chợ Gò) thuộc thị trấn Tuy Phước (Bình Định) được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp vào hạng "100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam". Ảnh: Báo pháp luật Chợ Gò chỉ nhóm họp duy nhất vào ngày mồng 1 Tết âm lịch. Phiên chợ tuyệt nhiên không ai có sự mặc cả về giá, không cò kè bớt một thêm hai. Ảnh: Lao động Vật phẩm mà người dân đem bán không thể thiếu là cau, trầu, muối, quả sung, đu đủ… với rất nhiều ý nghĩa mua lộc, cầu may, cầu duyên. Ảnh: Dân trí Ngoài ra, chợ cũng bán các vật phẩm mà tự tay người dân nuôi trồng được như rau, củ, quả tươi, tôm, cá....Ảnh: Dân trí Một điều thú vị là hiều đôi trai gái ở tuổi đôi mươi khoác tay nhau cùng mua vài quả cau, lá trầu và chút vôi để cho duyên thắm tình nồng lứa đôi. Ảnh: Báo pháp luật Từ lâu, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) có một phiên chợ chỉ họp vào sáng mùng 2 Tết. Đó là chợ Đình Cả, tồn tại hàng trăm năm. Ảnh: Vietnamnet Chợ Đình Cả bắt đầu từ sáng sớm đến mùng 2 Tết và đến quá trưa thì kết thúc. Ảnh: Giadinhxahoi Dọc tuyến đường dẫn vào Đình có hàng trăm người bán đủ loại mặt hàng, từ thực phẩm thịt cá, rau xanh, hoa quả.. đến những quầy hàng đồ chơi, giải trí và mặt hàng đặc trưng gồm: muối, cơm rượu...Ảnh: Vietnamnet Tất cả những người bán đều ngồi ngay ven đường thuận tiện cho người dân mua sắm. Ảnh: Vietnamnet Đặc biệt, người mua - người bán ít khi mặc cả. Mọi người tự ngầm quy dịnh giá thành với nhau để mua sự may mắn cho một năm, nhưng không phải vì vậy người bán sẽ tăng hay ép giá người mua. Ảnh: Giadinhnet Chợ Chuộng (xã Ðông Hoàng, huyện Ðông Sơn, Thanh Hóa) mỗi năm cũng chỉ họp duy nhất một phiên vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán. Ảnh: Zing Nét độc đáo của chợ Chuộng đó là ai đến chợ bị nhiều cà chua ném vào người thì năm mới người đó sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều lộc, nhiều tài. Ảnh: Người lao động Chợ đình Bích La ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thường họp một đêm duy nhất từ khuya ngày mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Internet Ở chợ đình Bích La, sản phẩm được bày bán đều do chính người nông dân làm ra. Ngoài ra, còn có các ông đồ khăn áo chỉnh tề ngồi mài mực cho chữ. Ảnh: Quangtrigov Mỗi năm một lần vào sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá có tục lệ đi chợ mua bán để lấy may. Ảnh: Phatgiao Video: Phiên chợ Tết yêu thương. Nguồn: Tin Tức VTV24

