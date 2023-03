Cận cảnh 63km cao tốc Mai Sơn - QL45 chuẩn bị hoàn thành

Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 có tổng chiều dài hơn 63 km, nối 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa (đi qua tỉnh Ninh Bình 14,35km, qua tỉnh Thanh Hóa là 49,02km), tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Việt). Dự án được khởi công ngày 30/9/2020, dự kiến thông xe và đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh: Tiền Phong). Cao tốc Mai Sơn - QL45 giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận tốc thiết kế 120km/h; giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, đạt vận tốc thiết kế 80km/h. (Ảnh: Tiền Phong). Đoạn đầu tuyến đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình, điểm đầu thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô và điểm cuối là địa phận xã Quang Sơn, TP Tam Điệp. (Ảnh: Dân Trí). Hiện tại, dự án đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng của dự án để kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. (Ảnh: Giao thông). Nhằm bảo đảm hoàn thành dự án và về đích trước kỳ nghỉ lễ 30/4, các nhà thầu hiện nay đang duy trì tiến độ 3 ca, 4 kíp thi công mỗi ngày. (Ảnh: Dân Việt). Để duy trì tiến độ và đảm bảo các phần việc hiện trên toàn dự án đang triển khai 90 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương 84% giá trị xây lắp theo hợp đồng. (Ảnh: Tiền Phong). Công trình hầm xuyên núi Tam Điệp với chiều dài 245 m trị giá hơn 1.600 tỷ đồng thuộc gói thầu số 10-XL đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. (Ảnh: Dân Trí). Cận cảnh hầm xuyên núi Tam Điệp đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. (Ảnh: Tiền Phong). Tại hạng mục cầu Vĩnh An vượt sông Mã (Thanh Hóa) thuộc gói thầu số 13-XL, với chiều dài là 475m cũng đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Dân Việt). Hầm Thung Thi có chiều dài 680 m là phần thi công hầm dài nhất của đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đây được coi là một trong những hạng mục phức tạp, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nhất của toàn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 cũng đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Dân Việt). Cầu vượt núi Đọ có tổng chiều dài là 1,6km thuộc gói thầu số 14-XL là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến nay cũng đã hoàn thành 99,99% khối lượng công việc. (Ảnh: Tiền Phong). Hạng mục lan can, sơn vạch kẻ đường và đèn chiếu sáng tại nhiều vị trí đã hoàn thành việc lắp đặt. (Ảnh: Dân Trí). Hàng rào lưới thép đã được lắp đặt dọc tuyến, ngăn chặn người dân, gia súc đi vào đường cao tốc, đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Dân Trí). Điểm cuối tuyến thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu... gấp rút thi công các hạng mục còn lại của dự án. (Ảnh: Dân Việt).

Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 có tổng chiều dài hơn 63 km, nối 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa (đi qua tỉnh Ninh Bình 14,35km, qua tỉnh Thanh Hóa là 49,02km), tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Việt). Dự án được khởi công ngày 30/9/2020, dự kiến thông xe và đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh: Tiền Phong). Cao tốc Mai Sơn - QL45 giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận tốc thiết kế 120km/h; giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, đạt vận tốc thiết kế 80km/h. (Ảnh: Tiền Phong). Đoạn đầu tuyến đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình, điểm đầu thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô và điểm cuối là địa phận xã Quang Sơn, TP Tam Điệp. (Ảnh: Dân Trí). Hiện tại, dự án đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng của dự án để kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. (Ảnh: Giao thông). Nhằm bảo đảm hoàn thành dự án và về đích trước kỳ nghỉ lễ 30/4, các nhà thầu hiện nay đang duy trì tiến độ 3 ca, 4 kíp thi công mỗi ngày. (Ảnh: Dân Việt). Để duy trì tiến độ và đảm bảo các phần việc hiện trên toàn dự án đang triển khai 90 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương 84% giá trị xây lắp theo hợp đồng. (Ảnh: Tiền Phong). Công trình hầm xuyên núi Tam Điệp với chiều dài 245 m trị giá hơn 1.600 tỷ đồng thuộc gói thầu số 10-XL đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. (Ảnh: Dân Trí). Cận cảnh hầm xuyên núi Tam Điệp đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. (Ảnh: Tiền Phong). Tại hạng mục cầu Vĩnh An vượt sông Mã (Thanh Hóa) thuộc gói thầu số 13-XL, với chiều dài là 475m cũng đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Dân Việt). Hầm Thung Thi có chiều dài 680 m là phần thi công hầm dài nhất của đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đây được coi là một trong những hạng mục phức tạp, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nhất của toàn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 cũng đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Dân Việt). Cầu vượt núi Đọ có tổng chiều dài là 1,6km thuộc gói thầu số 14-XL là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến nay cũng đã hoàn thành 99,99% khối lượng công việc. (Ảnh: Tiền Phong). Hạng mục lan can, sơn vạch kẻ đường và đèn chiếu sáng tại nhiều vị trí đã hoàn thành việc lắp đặt. (Ảnh: Dân Trí). Hàng rào lưới thép đã được lắp đặt dọc tuyến, ngăn chặn người dân, gia súc đi vào đường cao tốc, đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Dân Trí). Điểm cuối tuyến thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu... gấp rút thi công các hạng mục còn lại của dự án. (Ảnh: Dân Việt).