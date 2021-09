Lùm xùm sao kê tài khoản, Vietcombank lãi từ dịch vụ "khủng" thế nào?

Vietcombank vừa chính thức lên tiếng sau khi fanpage cũng như app nhận "bão rate" và loạt nhận xét tiêu cực từ vụ MC Trấn Thành tung sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện.

Vietcombank cho biết, theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và quy định hiện hành của Vietcombank, ngân hàng sẽ thực hiện in sao kê tài khoản để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Trên sao kê tài khoản, Vietcombank cung cấp thông tin về số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, các giao dịch trong kỳ sao kê và số dư cuối ngày của tài khoản, trong đó, số dư cuối ngày của tài khoản được hiển thị một lần vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Tuỳ theo hình thức nhận sao kê theo yêu cầu của khách hàng (bằng văn bản hoặc qua các kênh trực tuyến), các định dạng về mẫu sao kê có thể khác nhau nhưng đều đảm bảo đầy đủ thông tin quy định.

Vietcombank cho biết luôn cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng. Theo quy định về bảo mật thông tin, ngân hàng chỉ được quyền cung cấp thông tin sao kê tài khoản cho khách hàng, người được khách hàng ủy quyền hợp pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Còn năm 2020, Vietcombank thu từ dịch vụ lên tới 6.607 tỷ đồng, tăng 53% so năm 2019.

Xét về nguồn thu từ dịch vụ của Vietcombank trong 6 tháng 2021 ghi nhận mức tăng mạnh 69% lên tới 3.866 tỷ đồng, tuy nhiên tính riêng trong quý 2/2021 thì chỉ tiêu này lao dốc 63%.

Do đó, 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận Vietcombank cùng tăng 24% so với cùng kỳ, thu về gần 13,570 tỷ đồng lãi trước thuế và hơn 10,858 tỷ đồng lãi sau thuế ngân hàng mẹ. Như vậy, nếu so với kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất gần 25,686 tỷ đồng được đề ra, Vietcombank đã thực hiện được gần 53% chỉ tiêu sau 2 quý đầu năm.

Đáng nói, tại thời điểm 30/6/2021, Vietcombank lại là nhà băng ghi nhận tổng tài sản suy giảm 2% về mức hơn 1.3 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng vẫn tăng 10% lên 921,948 tỷ đồng.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank tăng 2% lên hơn 1.05 triệu tỷ đồng.