Bắc Giang đấu thành công 93 lô đất, thu về hơn 126 tỷ đồng

Ngày 26/3, tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 105 lô đất ở. Đây là phiên đấu giá đầu tiên trên địa bàn tỉnh này từ đầu năm 2025 đến nay.

Toàn cảnh phiên đấu giá.

Cụ thể, phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Ngọc Châu, Ngọc Thiện, Ngọc Vân, Quang Trung do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group (TP Bắc Giang) chủ trì có hơn 150 khách hàng tham gia, với gần 600 hồ sơ đăng ký đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất. Mỗi lô có diện tích từ 94 đến hơn 158 m2.

Kết quả, Công ty đã đấu giá thành công 93 lô với giá trúng hơn 126 tỷ đồng, tăng hơn 46 tỷ đồng so với mức khởi điểm. Lô được trả giá cao nhất là hơn 2,25 tỷ đồng, tăng hơn 740 triệu đồng so với giá khởi điểm. Lô trúng thấp nhất hơn 721 triệu đồng, chênh hơn 1,6 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Những lô còn lại đấu giá không thành công do 5 lô không có người trả giá, 7 lô chỉ có một người trả giá nên không bảo đảm quy chế cuộc đấu giá.