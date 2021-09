Golfzon The Garden lén lút hoạt động giữa mùa dịch sang chảnh, đắt đỏ thế nào?

Mới đây, Công an P.Mỹ Đình 1 tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở Golfzon The Garden có địa chỉ tại tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden (P.Mỹ Đình 1) và phát hiện cơ sở này vẫn lén lút hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Báo pháp luật Golfzon The Garden là một chi nhánh của Golfzon được trang bị các thiết bị hiện đại, nồi thất tiện nghi sang trọng được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ảnh: Dk golf The garden Tính đến năm 2018, giá luyện tập 1 giờ tại cơ sở Golfzon The Garden là 250.000 đồng, chưa bao gồm các phụ phí khác. Ảnh: chụp màn hình Hệ thống Golf 3D trong nhà cực kỳ hiện đại. Ảnh: Dk golf The garden Bộ gậy nam đến từ thương hiệu nổi tiếng chất lượng. Ảnh: Dk golf The garden Giầy và găng tay được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Áo cũng được Golfzon The Garden chú trọng và sử dụng các thương hiệu như Titleist. Ảnh: Dk golf The garden Hệ thống gồm 45 tủ looker để các golfer có thể lưu trữ gậy tại trung tâm. Ảnh: Dk golf The garden Các vùng cỏ ngắn, cỏ rậm, hố cát được tích hợp trên sân giúp người chơi trải nghiệm một cách chân thực nhất. Ảnh: Dk golf The garden Màn hình rộng 4m, cao 3m phản ánh chân thực nhất hình ảnh sân golf. Bộ cảm biến hiện đại có thể đo được tốc độ bóng, hướng gió....Ảnh: Dk golf The garden Thiết kế phòng Golf 3D tiên tiến nhất hiện nay cho cảm giác như bạn đánh ngoài sân thật. Ảnh: Dk golf The garden Video: Bạn đã thử Du lịch Golf? Nguồn: VTV24

Mới đây, Công an P.Mỹ Đình 1 tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở Golfzon The Garden có địa chỉ tại tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden (P.Mỹ Đình 1) và phát hiện cơ sở này vẫn lén lút hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Báo pháp luật Golfzon The Garden là một chi nhánh của Golfzon được trang bị các thiết bị hiện đại, nồi thất tiện nghi sang trọng được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ảnh: Dk golf The garden Tính đến năm 2018, giá luyện tập 1 giờ tại cơ sở Golfzon The Garden là 250.000 đồng, chưa bao gồm các phụ phí khác. Ảnh: chụp màn hình Hệ thống Golf 3D trong nhà cực kỳ hiện đại. Ảnh: Dk golf The garden Bộ gậy nam đến từ thương hiệu nổi tiếng chất lượng. Ảnh: Dk golf The garden Giầy và găng tay được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Áo cũng được Golfzon The Garden chú trọng và sử dụng các thương hiệu như Titleist. Ảnh: Dk golf The garden Hệ thống gồm 45 tủ looker để các golfer có thể lưu trữ gậy tại trung tâm. Ảnh: Dk golf The garden Các vùng cỏ ngắn, cỏ rậm, hố cát được tích hợp trên sân giúp người chơi trải nghiệm một cách chân thực nhất. Ảnh: Dk golf The garden Màn hình rộng 4m, cao 3m phản ánh chân thực nhất hình ảnh sân golf. Bộ cảm biến hiện đại có thể đo được tốc độ bóng, hướng gió....Ảnh: Dk golf The garden Thiết kế phòng Golf 3D tiên tiến nhất hiện nay cho cảm giác như bạn đánh ngoài sân thật. Ảnh: Dk golf The garden Video: Bạn đã thử Du lịch Golf? Nguồn: VTV24