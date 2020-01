Loạn khẩu trang phòng virus corona được “con buôn” Việt bán online

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona đang lây lan rộng, nhiều loại khẩu trang y tế được rao bán tràn lan. Đáng chú ý, giá các loại khẩu trang mỗi nơi một kiểu.

Theo khảo sát của PV, chiều tối 30/1 (tức mùng 6 Tết), một số quầy thuốc ở khu vực Thanh Trì (Hà Nội) liên tục có khách đến hỏi mua khẩu trang y tế.

Chị Linh Trang, chủ một quầy thuốc ở khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết từ sáng đến chiều tối nay (30/1) bán được hơn 50 hộp khẩu trang y tế. Theo chị Trang, do quá đông người hỏi mua lại đang lúc dịch bệnh do virus corona bùng phát nên chị chỉ bán cho mỗi khách một hộp với mong muốn ai cũng có để phòng dịch bệnh do virus corona gây ra. Tuy nhiên, chị Trang không bán giá quá cao mà vẫn giữ giá như ngày thường từ 55.000 - 75.000 đồng/hộp tùy loại.

Khẩu trang y tế được rao bán với nhiều giá khác nhau.

Tại một quầy thuốc khác, cũng loại khẩu trang y tế kháng khuẩn (sản xuất tại các cơ sở ở Việt Nam) tương tự như quầy thuốc của chị Trang lại có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/hộp.

Không chỉ tại các quầy thuốc, giá các loại khẩu trang bán online cũng "nhảy múa" khiến người tiêu dùng chóng mặt. Cụ thể, cũng là loại khẩu trang 3M 9501V+ nhưng mỗi người bán online lại rao một mức giá khác nhau. Chỗ thì rao bán 165.000 đồng/10 chiếc, chỗ lại rao 30.000 đồng/chiếc, thậm chí có người bán 40.000 đồng/chiếc.

Khẩu trang phòng virus corona được rao bán tràn lan trên chợ mạng.

Chị Hoài (Quận 2, TP HCM) chia sẻ: "Dịch bệnh do virus corona đang bùng phát mạnh, chưa biết khi nào mới hết. Tôi chọn mua khẩu trang N95 vì đọc báo thấy loại này tốt, có thể phòng được dịch. Tuy nhiên, tôi phải gọi điện tới 3 nơi mới đặt mua được hàng. Trên thị trường, giá bán loại khẩu trang chính hãng sẽ khá cao. Hiện hộp khẩu trang 9001v 25 chiếc có giá 450.000 đồng/hộp. Trong khi đó, hàng nhái có giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng".

Theo Kinh tế đô thị, giá bán của khẩu trang 3M trên Shopee cũng bị đội lên hơn 3 lần khi dịch bệnh virus corona lan rộng. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500/chiếc, nay lên 35.000/chiếc.

Tương tự, trên sàn thương mại điện tử Lazada, các loại khẩu trang 3M 9001V được rao bán hơn 200.000 đồng combo 5 chiếc, tương ứng 40.000 đồng/chiếc. Trong khi cùng mặt hàng này người bán khác lại rao bán giá chỉ 27.000 đồng/chiếc. Còn loại 3M 9501V được quảng cáo chống bụi mịn, virus... giá 90.000 - 100.000 đồng một chiếc.