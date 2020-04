KLFđặt mục tiêu lợi nhuận 2020 tăng vọt 755% lên... 12 tỷ

Nói về thuận lợi, KLF cho biết, các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong năm 2019 đã có những kết quả nhất định, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong năm 2020.



Nhưng dịch COVID-19 dự báo gây ra những ảnh hưởng, thách thức không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và phía doanh nghiệp nói riêng trong năm 2020.

Năm 2020, KLF định hướng tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh như thiết bị y tế, vật liệu xây dựng,… Công ty đặt mục tiêu mang về 1.200 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 34% so với thực hiện năm 2019.

Lãi trước thuế và lãi sau thuế mục tiêu là 15 tỷ đồng và 12 tỷ đồng, lần lượt tăng tăng 640% và tăng 755% so với kết quả năm trước (số liệu theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán).

KLF cũng cho biết, khoản góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng tòa nhà FLC Complex tại 36 Phạm Hùng (Hà Nội) đã hoàn thành trong năm 2019 và đi vào khai thác. Với các dự án đầu tư khác trong năm 2019, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2019, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của KLF sụt giảm đột biến từ 11,8 tỷ xuống vỏn vẹn 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm 2019 của KLF không biến động so với trước kiểm toán, song giá vốn lại giảm nhẹ 1 tỷ xuống mức 1.781 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp ít nhiều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng từ 47,8 tỷ lên 49 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí lãi vay tăng nhẹ từ 1,68 tỷ lên 1,82 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng có biến động tăng từ 11 tỷ lên 33 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm từ 31,8 tỷ xuống 14 tỷ đồng.

Với những lý do đó, lợi nhuận sau thuế của KLF cũng suy giảm từ 11,8 tỷ xuống còn vỏn vẹn 1,4 tỷ đồng, tức giảm tới hơn 88% so báo cáo tự lập và giảm 87% so với năm 2018.

Chính điều này khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của KLF ghi âm tới 527 tỷ đồng.

Hoạt động của KLF cũng đang phải gánh chịu những tác động lớn nhất do COVID-19 gây ra, đặc biệt ở mảng dịch vụ. Trong đó dịch vụ du lịch, lữ hành bị đình trệ, trường mầm non tạm thời đóng cửa, các hoạt động kinh doanh hàng hoá khác cũng bị giảm sút.

Hiện tại, Ban Giám đốc KLF đang tiếp tục đánh giá tác động của đại dịch này đối với công ty và tìm kiếm các giải pháp trước mắt để đối phó với đại dịch nhằm duy trì và sớm khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường trong giai đoạn tới.