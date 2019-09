Công ty Đông An Viên sản xuất ma túy đá ở Kon Tum khai báo kinh doanh ngành nghề gì?

(Kiến Thức) - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên được đăng ký ngành nghề khác, do ông Trần Ngọc An làm chủ nhưng lại được người Trung Quốc thuê để tập kết vật chất tiền ma túy, máy móc hóa nghiệm, dụng cụ tinh chiết chất ma túy phục vụ sản xuất ma túy.

Dư luận đang xôn xao trước thông tin, Cục CSĐT về tội phạm ma túy, Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất ma túy quy mô cực lớn tại các tỉnh thành như: Kom Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP HCM.



Trong đó, tại Kon Tum, Bộ Công an đã bắt 7 nghi can mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy ở kho xưởng nằm trong khuôn viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên đặt tại tổ dân phố 3B, khu làng nghề huyện Đắk Hà.

Công an bắt giữ nhiều nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc tại hiện trường.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lít dung dịch; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên có mã số thuế là 6101167817. Doanh nghiệp này đăng ký giấy phép kinh doanh số 6101167817, hoạt động lĩnh vực chính là “bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng”. Nơi đăng ký quản lý là Chi cục Thuế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Người đại diện pháp luật đồng thời là chủ sở hữu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên là ông Trần Ngọc An (48 tuổi). Khi đăng ký kinh doanh, ông An khai địa chỉ ở thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2013 cho đến nay.

Nói về ông Trần Ngọc An, tờ Pháp luật TP HCM dẫn lời Công an xã Tiến Thành cho biết, có thời gian ông An đăng ký hộ khẩu như đã nêu là có thật. Tuy nhiên, sau đó ông An đã ly hôn vợ tại Tiến Thành và làm thủ tục chuyển hộ khẩu về tỉnh Đắk Lắk.

Mặc dù kho xưởng nằm khuôn viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên do ông Trần Ngọc An làm chủ, nhưng lại được người Trung Quốc thuê để tập kết vật chất tiền ma túy, máy móc hóa nghiệm, dụng cụ tinh chiết chất ma túy phục vụ sản xuất ma túy.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.