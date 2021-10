Khu du lịch Bình Ba bị thu hồi: “Bí ẩn” chủ đầu tư Bình Ba

Tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo UBND TP.Cam Ranh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện thu hồi đất dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba (Công ty Bình Ba) về việc hỗ trợ một phần kinh phí đã đầu tư vào dự án.



Dự án này bị thu hồi là do phải thực hiện theo Quyết định số 44 ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh.

Khu vực Công ty Bình Ba xây dựng nhiều công trình không phép tại đảo Bình Ba. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo tìm hiểu, Công ty Bình Ba được thành lập vào năm 2010, có địa chỉ tại thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bình Ba là ông Lê Văn Nghĩa. Ngành nghề đăng ký chính của Công ty Bình Ba là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Ngoài ra, ông Nghĩa còn đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Ocean Land, Công ty CP Du lịch Nhật Minh, Công ty CP dịch vụ du lịch Đức Minh, Công ty CP du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, Công ty CP tư vấn thương mại và du lịch Nhật Minh, Công ty TNHH Trần Lê Gia Viên…

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin khác liên quan đến Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba dường như không được nhắc đến.

Trước đó, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba vào ngày 20/5/2015.

Theo đó, Công ty Bình Ba sẽ đầu tư khu du lịch sinh thái trên diện tích khoảng 10ha mặt đất và 5ha mặt nước tại Bãi Chướng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi được giao đất, công ty nhận được đề nghị của UBND tỉnh tạm ngừng mọi hoạt động của dự án do thực hiện Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ.

Dù chưa xin được giấy phép xây dựng nhưng Công ty đã thi công một số hạng mục như: 2 căn nhà gỗ ở mỏm đá nhô ra biển, gần 40 căn nhà gỗ kiên cố, 1 khu sản xuất nước tinh khiết, 1 khu nhà 5 gian dành cho nội bộ… Ước tổng kinh phí Công ty đã đầu tư vào dự án hàng chục tỷ đồng.