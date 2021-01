6 dự án “khủng” tại Khánh Hòa lọt tầm ngắm thanh tra của “ông lớn” nào?

Liên quan đến 6 dự án lọt tầm ngắm thanh tra ở Khánh Hòa, trước đó ngày 15/12/2020, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa.



Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đang điều tra xác minh về những sai phạm xảy ra trong hoạt động quản lý Nhà nước, có dấu hiệu gây thiệt hại ngân sách liên quan đến 6 dự án này.



Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường, Công an tỉnh Khánh Hòa chưa thực hiện việc phong tỏa, niêm phong, kê biên hay đình chỉ bất cứ hoạt động nào của dự án trên.