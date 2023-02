Hồ sơ Hạ tầng Đèo Cả trúng DA 500 tỷ ở Lâm Đồng

Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (MCK: HHV) vừa công bố thông tin, doanh nghiệp này đứng đầu liên danh trúng thầu thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn ở tỉnh Lâm Đồng.



Dự án này do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh lâm đồng làm chủ đầu tư, có chiều dài 7,37 km. Tổng mức đầu tư dự án là 550 tỷ đồng. Dự kiến thi công hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Theo tìm hiểu, HHV được thành lập từ năm 1974, là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Đèo Cả. Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV là ông Hồ Minh Hoàng.

HHV là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, thi công, quản lý vận hành công trình hạ tầng giao thông.

Trước đó, liên danh HHV tham gia đã trúng gói thầu đầu tiên ở cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn năm 2021 - 2025, với giá trị hơn 3.800 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, liên danh nhà đầu tư do Đèo Cả đứng đầu cũng đang đề xuất phương án đầu tư xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với tổng mức đầu tư 17.200 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP. Hiện phương án do liên danh này đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, HHV còn hoàn thành nhiều dự án trọng điểm như: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, chuỗi hầm xuyên núi ở miền Trung gồm: Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân… với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HHV đang quản lý, vận hành an toàn, thông suốt cho hơn 25km hầm đường bộ, hơn 330km đường cao tốc và quốc lộ. Cùng với đó, HHV hiện quản lý 15 trạm thu phí dịch vụ sử dụng công trình giao thông

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt 616 tỷ đồng , tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 89% trong khi chi phí tăng 18% so với quý 4/2021. Kết quả, HHV lãi ròng xấp xỉ 75 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.095 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Mảng thu phí BOT chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu, tăng trưởng mạnh nhất với gần 18%. Sau khi trừ chi phí, HHV lãi ròng 315 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021 nhưng mới thực hiện được khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận.