Đồng Nai: Cty Thiên Phú Thịnh trúng gói xây dựng trạm trung chuyển rác thải

Chỉ một nhà thầu tham dự

Quyết định KQ2500073768_2503171142 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/3, UBND xã Trị An đã phê duyệt Quyết định KQ2500073768_2503171142 công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 (Xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Trị An cho Công ty TNHH thiết kế xây dựng Thiên Phú Thịnh trúng thầu độc lập với giá 1,552 tỷ đồng (giá gói thầu 1,591 tỷ đồng).Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 12/3, gói thầu nêu trên chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Trị An được UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định 2544/QĐ-UBND ngày 6/8/2024 với tổng mức đầu tư hơn 1,859 tỷ đồng.

Xã Trị An là xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 20/7/2022 của BCH Đảng bộ Huyện (Khóa XI) về xây dựng huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, theo đó, lộ trình trong năm 2024 xã Trị An sẽ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt khác, địa bàn xã có diện tích tương đối lớn, dân cư sinh sống rải rác tại các ấp dẫn đến cần thiết phải xây dựng một điểm trung chuyển rác trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng. UBND huyện Vĩnh Cửu giao UBND xã Trị An đại diện chủ đầu tư.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 639/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 của UBND huyện Vĩnh Cửu, dự án có 5 gói thầu liên kết. Trong đó, Gói thầu số 01 (Xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng được UBND xã Trị An phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500073768_2503051648 ngày 5/3, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phú Quý đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phường thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (Cty Thiên Phú Thịnh) có địa chỉ tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai, thành lập năm 2015 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lê Văn Thiên.

Từ năm 2016 đến nay (19/3) nhà thầu đã tham gia và trúng khoảng 119/169 gói, trượt 41 gói, 7 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 332,564 tỷ đồng (với hơn 5,7 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập gần 176 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 156,571 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả gói:

Gói thầu số 01 (xây dựng) Sửa chữa hạng mục ký túc xá (03 khối) và hành lang cầu nối Trường phổ thông thực hành sư phạm thuộc dự án Sửa chữa hạng mục Ký túc xá (03 khối) và hành lang cầu nối Trường phổ thông thực hành sư phạm do Trường Đại học Đồng Nai làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 7,114 tỷ đồng với 4 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Cty Thiên Phú Thịnh dự thầu với giá 6,367 tỷ đồng;

Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa, bảo dưỡng Phòng Chính trị và Khối nhà Trạm thông tin tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai thuộc dự án Sửa chữa, bảo dưỡng Phòng Chính trị và Khối nhà Trạm thông tin tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Gói thầu có giá 9,136 tỷ đồng với 5 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Cty Thiên Phú Thịnh dự thầu với giá 7,954 tỷ đồng;

Trong tháng 2/2025, nhà thầu liên danh với Công ty Đầu tư dịch vụ và xây dựng Nam Bình trúng liền 2 gói thầu:

Gói thầu số 07 (xây dựng) thuộc dự án Đường nội đồng tổ 1 ấp 18 Gia Đình đi cánh đồng Háp, xã Bảo Quang do UBND xã Bảo Quang làm chủ đầu tư, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thiết kế nội thất xây dựng Tùng Lâm mời thầu. Liên danh công ty Nam Bình và công ty Thiên Phú Thịnh trúng thầu với giá 3,574 tỷ đồng (giá gói thầu 3,645 tỷ đồng) theo Quyết định KQ2500020860_2502190929 ngày 19/2/2025 của UBND xã Bảo Quang.

Gói thầu số 07 (Xây dựng) thuộc dự án Đường nội đồng ruộng Dầu đi cánh đồng ruộng Dầu, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm do UBND xã Bàu Trâm làm chủ đầu tư, công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Nam mời thầu. Liên danh công ty Nam Bình và công ty Thiên Phú Thịnh trúng thầu với giá 2,251 tỷ đồng (giá gói thầu 2,297 tỷ đồng) theo Quyết định KQ2500026245_2502190828 ngày 19/2/2025 của UBND xã Bàu Trâm...