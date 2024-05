Công ty Toàn Tâm Ninh Thuận có giữ vững kỷ lục trúng thầu 100%?

Một mình tham gia dự thầu, liệu có về đích?

Theo thông tin từ mạng đấu thầu Quốc gia, ngày 2/5/2024 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng UBND xã Phước Minh. Gói thầu có giá 1.491.606.211 VND được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Gói thầu số 07 thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng UBND xã Phước Minh” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư với tổng mức là: 2.000.000.000 đồng. Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận là đơn vị lập hồ sơ mời thầu.

Trụ sở UBND xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ảnh: Quốc Oai)

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, chỉ duy nhất công ty TNHH Toàn Tâm Ninh Thuận tham gia với giá dự thầu sau giảm giá là: 1.454.402.633 đồng. Tính đến chiều ngày 13/5/2024 gói thầu vẫn trong trạng thái chờ xét thầu.

Biết gì về Công ty TNHH Toàn Tâm Ninh Thuận?

Công ty TNHH Toàn Tâm Ninh Thuận (công ty Toàn Tâm Ninh Thuận) được thành lập vào khoảng năm 2009, hiện do ông Trần Thanh Toàn là người đại diện pháp luật. Công ty có địa chỉ tại thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty Toàn Tâm Ninh Thuận là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm, và có nhiều gắn bó với địa phương Ninh Thuận, đặc biệt là 2 huyện Ninh Phước, Thuận Nam. Tuy chỉ tham gia vào mạng đấu thầu Quốc gia từ năm 2016, nhưng công ty Toàn Tâm Ninh Thuận đã sớm cho thấy thực lực của mình với con số thống kê trúng 39/40 gói thầu đã tham gia. Với tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 36 tỷ đồng.

Đặc biệt, năng lực của công ty Toàn Tâm Ninh Thuận đã được thể hiện rất rõ ở việc sớm được các chủ đầu tư tại các huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam tin tưởng và sẵn sàng giao hàng loạt gói thầu xây dựng cho công ty này theo hình thức “chỉ định thầu rút gọn” ngay từ gói thầu đầu tiên.

Công ty Toàn Tâm Ninh Thuận là nhà thầu được BQL đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam đánh giá cao về năng lực, nên thường xuyên được chỉ định thầu. (Ảnh: Quốc Oai)

Cụ thể năm 2016 gói thầu đầu tiên mà công ty Toàn Tâm Ninh Thuận trúng khi vừa tham gia vào Mạng đấu thầu Quốc gia là Gói thầu số 02: Thi công xây lắp, thuộc dự án “Ao trữ nước phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp xã Phước Hữu” do UBND xã Phước Hữu làm Chủ đầu tư, đồng thời chỉ định cho công ty Toàn Tâm Ninh Thuận trúng thầu với giá 525.783.555 đồng vào ngày 19/9/2016;

Tiếp theo trong năm 2017 công ty Toàn Tâm Ninh Thuận cũng chỉ tham gia 2 gói thầu và đều trúng theo dạng “chỉ định thầu rút gọn”. Lần lượt là Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án “Bê tông đường nội thôn An Thạnh 1 (từ nhà ông Đặng Ngọc Đính đến nhà ông Lương Văn Vinh) xã An Hải”, do Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước làm chủ đầu tư với giá chỉ định thầu 235.668.997 đồng; và Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình, thuộc Dự án “Bê tông đường nội thôn An Thanh 2 (từ nhà Võ Thị Sen đến nhà ông Trần Xuân Ngọc) xã An Hải” cũng do Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước làm chủ đầu tư với giá chỉ định thầu với giá 451.356.495 đồng.

Năm 2018 công ty Toàn Tâm Ninh Thuận tiếp tục tham gia 03 gói và trúng cả 03 gói thầu, đều do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam … “chỉ định thầu”

Năm 2019 công ty Toàn Tâm Ninh Thuận tham gia 05 gói thầu, trúng cả 5 gói, trong đó 03 gói do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam chỉ định thầu; 01 gói do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước chỉ định thầu; 01 gói còn lại là “chào hàng cạnh tranh trực tiếp, không qua mạng” và chỉ có một mình công ty Toàn Tâm Ninh Thuận tham gia và trúng.

Năm 2020 công ty Toàn Tâm Ninh Thuận tiếp tục bội thu với 08/08 gói trúng thầu, và cũng đều là “Chỉ định thầu”. UBND xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam chỉ định 01 gói; Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam chỉ định 02 gói; Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước chỉ định 05 gói.

Một đoạn đường giao thông nông thôn mà Công ty Toàn tâm Ninh Thuận từng trúng thầu. (Ảnh: Quốc Oai)

Tính đến nay, trong số 39 gói thầu mà công ty Toàn Tâm Ninh Thuận được thống kê là trúng thầu thì có khoảng 30 gói là chỉ định thầu chủ yếu từ 2 địa phương là huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước.

Gần đây nhất công ty Toàn Tâm Ninh Thuận trúng thầu không phải chỉnh định thầu là Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước các trục đường xã Phước Minh, do UBND xã Phước Minh (huyện Thuận Nam) làm chủ đầu tư. Công ty Toàn Tâm Ninh Thuận tham gia đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên chỉ một mình tham gia và trúng thầu với giá 2.418.203.581 đồng. (Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND xã Phước Minh).