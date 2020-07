Dự án CT6 Bemes TĐ Mường Thanh sai phạm gì... bí thư Quận ủy Hà Đông bị kỷ luật?

Thông tin sai phạm tại dự án CT6 Bemes (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes của ông Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư khiến ông Lê Cường, Bí thư Quận ủy Hà Đông, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông bị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội kỷ luật Cảnh cáo đang gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu của PV, dự án chung cư Bemes CT6 được duyệt gồm 2 tòa nhà với 936 căn hộ cao tầng, số nhà thấp tầng, biệt thự liền kề là 34 căn.

Tòa nhà CT6C tại dự án CT6 Bemes xây dựng trái phép. (Ảnh: Reatimes).

Thế nhưng, chủ đầu tư sau đó đã ngang nhiên xây dựng CT6 Bemes thành 3 tòa nhà gồm: CT6A, CT6B và CT6C (tăng 1 tòa so với quy hoạch được duyệt). Việc “biến” thêm tòa CT6C như vậy đã nâng tổng số căn hộ chung cư Bemes CT6 là 1.590 căn (tăng 654 căn so với quy hoạch được phê duyệt); trong đó tòa CT6A là 693 căn, tòa CT6B là 450 căn và tòa CT6C là 447 căn và 38 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng". (Ảnh: Vietnamnet).

Năm 2019, khi trả lời kiến nghị cư dân tòa nhà CT6 Kiến Hưng về việc chậm cấp sổ đỏ , UBND TP Hà Nội cho biết, đối với tòa nhà CT6C, chủ đầu tư tự ý xây dựng ngoài thiết kế quy hoạch được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận sau khi có ý kiến của các cơ quan chuyên ngành.

Trước đó, cũng liên quan đến dự án chung cư cao cấp và thương mại Bemes do tập đoàn Mường Thanh đầu tư, ngày 25/6 đại diện Công an TP Hà Nội cho báo chí biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can trong đó 6 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm”, bị can Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng” tại dự án CT6 khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).