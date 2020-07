Tài sản "khủng" của hotgirl Châu Bùi vướng tin đồn hẹn hò rapper Binz

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin hotgirl Châu Bùi và rapper Binz bí mật hẹn hò. Ảnh: Internet. Châu Bùi được biết đến là một trong những hotgirl có thu nhập 'khủng' dù tuổi đời còn rất trẻ. Khối tài sản hiện tại của cô nàng này sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Ảnh: Dân Việt. Tháng 7 năm ngoái, Châu Bùi khoe đã “tậu” một chung cư rộng gần 100 m2 ở Sài Gòn. Vậy là chỉ sau 3 năm hoạt động nghệ thuật, Châu Bùi đã tự mua cho mình một căn nhà riêng khiến dân tình không khỏi choáng váng. Ảnh: Saostar. Hotgirl sinh năm 1997 cũng là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt. Một trong những món đồ đắt đỏ của Châu Bùi là chiếc túi màu đen đến từ thương hiệu Louis Vuitton trị giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Saostar. Cô nàng thậm chí còn sắm một lúc 4 chiếc vòng tay của Hermes. Đây là thành quả cô nàng tự thưởng cho mình nhờ số tiền do chính mình làm ra. Ảnh: FBNV. Trong một lần đi shopping, hotgirl Châu Bùi chi hơn 90 triệu đồng cho 4 món phụ kiện của Gucci gồm giày cao gót đinh tán trị giá 31 triệu đồng, giày màu be có giá 29 triệu đồng, chiếc thắt lưng màu đỏ đính ngọc trai có giá 19 triệu còn mẫu thắt lưng da màu đen có giá 12 triệu đồng. Ảnh: Saostar. Khi mới 20 tuổi, Châu Bùi trở thành gương mặt trẻ hot nhất nhì trong các sự kiện thời trang với nhiều hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Internet Theo dữ liệu của Nhadautu.vn, tháng 5/2020 Châu Bùi thành lập công ty cổ phần ZES, trụ sở đặt tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Internet. ZES hoạt động chính trong lĩnh vực may trang phục với vốn điều lệ ở mức 1,2 tỷ đồng, thành phần cổ đông như sau: Công ty TNHH Spire-Zes (nắm giữu 53,5% vốn); ông Huỳnh Bá Sỹ Hào (10%); Bùi Thái Bảo Châu ( Châu Bùi, 31,5%) và Nguyễn Duy Anh (5%). Trong đó, Châu Bùi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ảnh: Internet. Bên cạnh đó, Châu Bùi còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty TNHH FYES Entertainment. Ảnh: Internet. Công ty này được thành lập vào tháng 2/2020, hoạt động chủ yếu trong mảng sáng tác nghệ thuật và giải trí, vốn điều lệ ở mức 100 triệu đồng. Ảnh: Internet. Video: Decao - Châu Bùi: Ảm đạm hậu chia tay. Nguồn: VTC Now

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin hotgirl Châu Bùi và rapper Binz bí mật hẹn hò. Ảnh: Internet. Châu Bùi được biết đến là một trong những hotgirl có thu nhập 'khủng' dù tuổi đời còn rất trẻ. Khối tài sản hiện tại của cô nàng này sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Ảnh: Dân Việt. Tháng 7 năm ngoái, Châu Bùi khoe đã “tậu” một chung cư rộng gần 100 m2 ở Sài Gòn. Vậy là chỉ sau 3 năm hoạt động nghệ thuật, Châu Bùi đã tự mua cho mình một căn nhà riêng khiến dân tình không khỏi choáng váng. Ảnh: Saostar. Hotgirl sinh năm 1997 cũng là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt. Một trong những món đồ đắt đỏ của Châu Bùi là chiếc túi màu đen đến từ thương hiệu Louis Vuitton trị giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Saostar. Cô nàng thậm chí còn sắm một lúc 4 chiếc vòng tay của Hermes. Đây là thành quả cô nàng tự thưởng cho mình nhờ số tiền do chính mình làm ra. Ảnh: FBNV. Trong một lần đi shopping, hotgirl Châu Bùi chi hơn 90 triệu đồng cho 4 món phụ kiện của Gucci gồm giày cao gót đinh tán trị giá 31 triệu đồng, giày màu be có giá 29 triệu đồng, chiếc thắt lưng màu đỏ đính ngọc trai có giá 19 triệu còn mẫu thắt lưng da màu đen có giá 12 triệu đồng. Ảnh: Saostar. Khi mới 20 tuổi, Châu Bùi trở thành gương mặt trẻ hot nhất nhì trong các sự kiện thời trang với nhiều hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Internet Theo dữ liệu của Nhadautu.vn, tháng 5/2020 Châu Bùi thành lập công ty cổ phần ZES, trụ sở đặt tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Internet. ZES hoạt động chính trong lĩnh vực may trang phục với vốn điều lệ ở mức 1,2 tỷ đồng, thành phần cổ đông như sau: Công ty TNHH Spire-Zes (nắm giữu 53,5% vốn); ông Huỳnh Bá Sỹ Hào (10%); Bùi Thái Bảo Châu ( Châu Bùi, 31,5%) và Nguyễn Duy Anh (5%). Trong đó, Châu Bùi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ảnh: Internet. Bên cạnh đó, Châu Bùi còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty TNHH FYES Entertainment. Ảnh: Internet. Công ty này được thành lập vào tháng 2/2020, hoạt động chủ yếu trong mảng sáng tác nghệ thuật và giải trí, vốn điều lệ ở mức 100 triệu đồng. Ảnh: Internet. Video: Decao - Châu Bùi: Ảm đạm hậu chia tay. Nguồn: VTC Now