Sự thật "ngã ngửa" sau loại gà ủ muối hoa tiêu siêu rẻ bán tràn lan

Bên cạnh gà ta nguyên con được bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/kg, trên thị trường hiện xuất hiện nhiều người rao bán gà ủ muối hoa tiêu từ 130.000 - 200.000/con. Theo quảng cáo, loại gà này được chế biến sẵn từ gà ta, trọng lượng từ 1,1 - 1,3 kg. Đáng chú ý, gà ủ muối hoa tiêu chế biến sẵn lại không đầu, không chân, được đóng gói sẵn trong khay hút chân không. Mỗi con đóng thành 2 khay. Người bán cũng cho biết, gà ủ muối hoa tiêu có da giòn sần sật vàng ruộm, thịt chắc. Khi ăn có vị đậm đà và ngon miệng hơn món gà truyền thống. Một địa chỉ chuyên cấp gà ủ muối hoa tiêu số lượng lớn cho biết, đây là loại gà ta, nuôi tại các trang trại. Hàng luôn có sẵn kể cả số lượng lớn. Theo quan sát, phần lớn gà ủ muối hoa tiêu rao bán trên chợ mạng đều không có dán nhãn bên ngoài. Người bán cho biết, do gia đình tự làm nên không dán nhãn cho thực phẩm. Tuy nhiên, những đặc điểm như không đầu, không chân khiến không ít người nghi ngại và cho rằng chúng là gà đẻ thải loại nhập khẩu. Thực tế, vào năm 2012 - 2013, gà thải loại Hàn Quốc nhập về Việt Nam gây sốt trên thị trường. Thời điểm đó, loại gà không đầu, không chân được bày bán tràn lan dưới mác gà dai Hàn Quốc với giá siêu rẻ từ 69.000 - 79.000 đồng/kg. Sau đó, cơn sốt gà dai giảm dần do có thông tin chúng là gà thải loại. Bên Hàn Quốc chỉ coi gà này là phế phẩm, dùng để chế biến thức ăn cho gia súc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tất cả các loại thực phẩm (kể cả tươi sống và đông lạnh) mà trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không được cơ quan kiểm dịch thì người tiêu dùng không nên mua. Nguồn ảnh: Facebook Video: Thịt gà nhập khẩu: Vì sao giá rẻ? Nguồn: VTC Now

