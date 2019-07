Công ty gia đình nổi tiếng, quyền lực nhất Việt Nam: Các ái nữ làm gì ở đây?

Lê Thị Hoàng Yến là ái nữ đầu trong số ba người con của ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Lê Thị Hoàng Yến đã có 7 năm tu nghiệp ở Anh về lĩnh vực kinh tế, chuyên ngành Tài chính tiền tệ. Sau khi đã hoàn thành chương trình học, Hoàng Yến quay về nước xây dựng sự nghiệp gia đình. Năm 2013, Lê Thị Hoàng Yến chính thức trở thành Tổng giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh khi chưa đầy 30 tuổi. Tính đến 2015, Công ty Tập đoàn Mường Thanh đều thuộc sở hữu của gia đình ông Lê Thanh Thản. Trong đó, ông Lê Thanh Thản nắm 70%, bà Lê Thị Hoàng Yến nắm giữ 20% và ông Đỗ Trung Kiên (chồng bà Yến) nắm giữ 10%. Không chỉ xây dựng hệ thống khách sạn trong nước, Hoàng Yến còn âm thầm khai trương khách sạn 5 sao tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Trần Thị Quỳnh Ngọc sinh năm 1990, là con gái của bà chủ tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà. Khi còn tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế, Trần Thị Quỳnh Ngọc không nghĩ mình sẽ theo nghiệp bất động sản của bố (ông Trần Văn Cường – cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường) vì vốn yêu thích nghệ thuật. Tuy nhiên, sau những tác động từ bố mà Trần Thị Quỳnh Ngọc đã trở thành Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường. Sinh năm 1981, Đặng Huỳnh Ức My (con gái của “ông vua mía đường” Đặng Văn Thành (cựu Chủ tịch Sacombank, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công - TTC).) được mệnh danh là "Công chúa mía đường". Hiện tại, Đặng Huỳnh Ức My là thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT); Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Với việc sở hữu 13,786 triệu cổ phiếu BHS của CTCP Đường Biên Hòa, 5,4 triệu cổ phiếu NHS của CTCP Đường Ninh Hòa, 32,523 triệu cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa và 84,261 cổ phiếu SCR của SacomReal, tổng giá trị cổ phiếu của bà Ức My tính đến 26/10/2018 (theo toprich.bizlive.vn) là 668 tỷ đồng. Sinh năm 1981, trong gia đình nhà nòi (bố cô là ông Trần Quí Thanh – ông chủ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Trần Uyên Phương đã khẳng định được tài năng của mình và đang nắm giữ cương vị Phó tổng giám đốc tập đoàn tư nhân có giá trị khổng lồ - Tân Hiệp Phát. Năm 2005, Trần Uyên Phương được vinh dự làm đại biểu doanh nhân Việt Nam trẻ nhất tham gia Hội nghị Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16 tại Venezuela. Năm 2011, Trần Uyên Phương còn được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Sudan tại TP HCM. Nguồn ảnh: Internet. Video: Gia đình đại gia Lê Thanh Thản. Nguồn: Youtube.

