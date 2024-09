Đối tác Mỹ thua lỗ, TNG lỗ lãi sao?

Trong báo cáo cập nhật về CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG), Chứng khoán BIDV (BSC) thông tin, lượng đơn hàng của TNG đã được lấp đầy công suất đến hết năm 2024 nhờ các khách hàng quen thuộc như Decathlon, Asmara, Haddad, Sportmaster…

Các đơn hàng được gia tăng nhờ mức tồn kho hàng may mặc neo ở mức thấp, trong khi thị trường bán lẻ quần áo lại duy trì xu hướng hồi phục. Tình trạng thiếu tàu container dẫn đến xuất đơn chậm trong nửa đầu năm nay đã được cải thiện.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng lượng đơn tăng thêm TNG cũng đã tăng 15% công suất trong quá trình dịch chuyển hai nhà máy Việt Đức và Việt Thái vào Khu công nghiệp Sơn Cẩm.

Kết thúc 8 tháng đầu năm, TNG cho biết công ty tự tin thực hiện kế hoạch năm 2024 với doanh thu thuần dao động 7.900 – 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 310 tỷ đồng, thông tin từ cuộc trao đổi giữa lãnh đạo công ty và BSC.

Đối tác của TNG gặp khó và ảnh hưởng đến doanh nghiệp ra sao?

The Children's Place (TCP) - hãng bán lẻ quần áo, khách hàng chiếm khoảng 10-15% lượng đơn hàng FOB của TNG, đang phải đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng trong suốt năm 2024.

Theo Bovnews, dù đã thực hiện các điều chỉnh chiến lược, như cắt giảm các hoạt động khuyến mãi không có lãi và tối ưu hóa chi phí, hãng bán lẻ quần áo của Mỹ - The Children's Place (TCP) vẫn giảm doanh thu và thua lỗ. Trong quý đầu năm 2024, TCP ghi nhận mức giảm 16,7% doanh thu, do lượng khách hàng online và offline đều giảm, hậu quả suy giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. TCP cũng đang tiến hành đóng cửa hàng không hiệu quả như một phần trong quá trình tái cấu trúc. Đến giữa năm 2024, doanh số bán hàng của TCP tiếp tục giảm 7,5% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm doanh thu thương mại điện tử và các hoạt động khuyến mãi không phát huy tác dụng. Tuy nhiên, công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 25,4% lên 35%, nhờ các nỗ lực cắt giảm chi phí. Bên cạnh đó, TCP cũng tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ mới, như khoản vay 90 triệu USD từ cổ đông lớn là Mithaq, nhằm ổn định thanh khoản. Dù vậy, công ty vẫn ghi nhận lỗ ròng 69,9 triệu USD trong nửa đầu năm nay. The Children's Place là một thương hiệu bán lẻ thời trang trẻ em nổi tiếng tại Mỹ, được thành lập vào năm 1969, chuyên cung cấp quần áo, phụ kiện cho trẻ em từ sơ sinh đến thiếu niên. Mặc dù TCP có danh tiếng vững chắc ở thị trường Mỹ và Canada, nhưng thương hiệu này ít phổ biến tại các thị trường quốc tế. Khó khăn của TCP có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của hãng, bao gồm những đối tác như TNG, khi khối lượng đơn đặt hàng giảm và sự bất ổn tài chính đe dọa tới các khoản phải thu.

Về triển vọng dài hạn, BSC dự báo lượng đơn hàng từ đối tác The Children's Place (Mỹ) sẽ giảm do hoạt động không hiệu quả, đối tác này hiện chiếm khoảng 10 – 15% tổng lượng đơn hàng FOB của TNG.

Để giải quyết vấn đề này, TNG đã lên kế hoạch giảm bớt lượng chuyền may cho hãng này kể từ quý 4/2024 để nhường chỗ cho các khách hàng khác.

Theo đánh giá từ BSC, TNG hoàn toàn có thể duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025 khi nhiều khách hàng có quy mô lớn khác như H&M, Walmart, Lidl đã hoàn thành quá trình kiểm định (QT) tại các nhà máy của TNG. Những khách hàng này được kỳ vọng sẽ gia tăng lượng đơn hàng trong năm tới.

Mặt khác, trong quý 2/2024, nhà bán lẻ đồ thể thao lớn nhất thế giới Decathlon đã nâng cấp quan hệ hợp tác chiến lược và đưa TNG trở thành top 3 nhà cung cấp của hãng, đây là tín hiệu tích cực cho công ty.

Đối với các khoản phải thu liên quan đến The Children's Place với tổng giá trị 376 tỷ đồng (tính đến hết quý 2/2024), ban lãnh đạo TNG cho rằng, công ty hiện không gặp khó khăn gì trong việc thu hồi các khoản phải thu trên.

Nguyên nhân là do The Children's Place vẫn huy động được nguồn vốn vay từ các ngân hàng lớn tại Mỹ như Well Fargo, National Association… hay từ cổ đông lớn nhất là Quỹ Mithaq (Saudi Arabia).