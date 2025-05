Biệt thự nghỉ hưu 1.000m2 đẹp như tiên cảnh của vợ chồng “già“

Ở tuổi 44, người đàn ông họ Ninh ở Chiết Giang (Trung Quốc) và vợ quyết định nghỉ hưu sớm. Họ mua 1.000m2 đất ở vùng ngoại ô Hồ Châu với giá 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) để xây biệt thự. Ảnh: The Paper Quyền sử dụng đất chỉ kéo dài 40 năm nhưng ông Ninh vẫn hài lòng bởi với vợ chồng ông, phong cảnh đẹp và sân rộng là điều quan trọng nhất. Ảnh: The Paper Căn biệt thự của vợ chồng ông Ninh lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ. Gia chủ mong muốn nhìn thấy khung cảnh 4 mùa thay đổi rõ rệt trong khu vườn. Ảnh: The Paper Vì vậy, họ đưa ra ý tưởng thiết kế với mỗi cửa sổ là một “bức tranh phong cảnh” thay đổi theo thời gian. Ảnh: The Paper Trên khu đất hàng nghìn mét vuông, căn biệt thự xây với diện tích 100m2. Tất cả các phòng trong nhà đều có cửa sổ lớn từ sàn đến trần lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: The PaperNội thất sử dụng gỗ óc chó, với điểm nhấn là bàn uống trà có thể ngắm toàn bộ khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Ảnh: The Paper Sân vườn trồng nhiều loại cây dễ chăm sóc. Gia chủ còn lắp hệ thống tưới tự động giúp khu vườn luôn xanh tốt. Ảnh: The Paper Phía bắc khu vườn có một con suối nhỏ với tầm nhìn ra vườn mận, có thể thiền hoặc ngắm hoàng hôn, ngắm sao. Ảnh: The Paper Mỗi ngày, hai vợ chồng đi dạo trong sân, ngắm cảnh và hái quả chính...Ảnh: The Paper Không gian ở đây trong lành, gia chủ không cần dùng nhiều thiết bị điện tử. Ảnh: The Paper Vợ chồng ông Ninh cũng thường xuyên mời bạn bè đến chơi nhà, cùng nhau tận hưởng những giây phút thư thái. Ảnh: The PaperNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

Ở tuổi 44, người đàn ông họ Ninh ở Chiết Giang (Trung Quốc) và vợ quyết định nghỉ hưu sớm. Họ mua 1.000m2 đất ở vùng ngoại ô Hồ Châu với giá 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) để xây biệt thự. Ảnh: The Paper Quyền sử dụng đất chỉ kéo dài 40 năm nhưng ông Ninh vẫn hài lòng bởi với vợ chồng ông, phong cảnh đẹp và sân rộng là điều quan trọng nhất. Ảnh: The Paper Căn biệt thự của vợ chồng ông Ninh lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ. Gia chủ mong muốn nhìn thấy khung cảnh 4 mùa thay đổi rõ rệt trong khu vườn. Ảnh: The Paper Vì vậy, họ đưa ra ý tưởng thiết kế với mỗi cửa sổ là một “bức tranh phong cảnh” thay đổi theo thời gian. Ảnh: The Paper Trên khu đất hàng nghìn mét vuông, căn biệt thự xây với diện tích 100m2. Tất cả các phòng trong nhà đều có cửa sổ lớn từ sàn đến trần lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: The Paper Nội thất sử dụng gỗ óc chó, với điểm nhấn là bàn uống trà có thể ngắm toàn bộ khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Ảnh: The Paper Sân vườn trồng nhiều loại cây dễ chăm sóc. Gia chủ còn lắp hệ thống tưới tự động giúp khu vườn luôn xanh tốt. Ảnh: The Paper Phía bắc khu vườn có một con suối nhỏ với tầm nhìn ra vườn mận, có thể thiền hoặc ngắm hoàng hôn, ngắm sao. Ảnh: The Paper Mỗi ngày, hai vợ chồng đi dạo trong sân, ngắm cảnh và hái quả chính...Ảnh: The Paper Không gian ở đây trong lành, gia chủ không cần dùng nhiều thiết bị điện tử. Ảnh: The Paper Vợ chồng ông Ninh cũng thường xuyên mời bạn bè đến chơi nhà, cùng nhau tận hưởng những giây phút thư thái. Ảnh: The Paper Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”