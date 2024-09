Chán cành quả, chị em đua nhau mua lúa nếp cắm bình

Ngoài các loại cành quả như hồng, thị, chuối... thời gian gần đây, những bó lúa nếp vàng ươm được nhiều chị em săn lùng trên "chợ mạng". Ảnh chụp màn hình Theo đó, lúa nếp được bán theo bó với giá từ 50.000 - 75.000 đồng, tùy loại. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Những bó lúa nếp dà khoảng 60 - 70 cm, nặng từ 700g đến 1 kg. Ảnh: Facebook Chị Giang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, lúa nếp không giống các loại cành khác, dễ héo và thân của nó mềm, dễ gãy nhưng vẫn có thể cắm chơi được khoảng 1 tuần. Ảnh: Facebook Với lúa, chị Giang chọn một chiếc bình có miệng vừa phải để cắm và chỉnh tỏa đều. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Mùi hương lúa nếp non tỏa khiến chị Giang có cảm giác được gần gũi với thiên nhiên và bớt nhớ nhà, nhớ quê hương. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Theo người bán, lúa nếp được nhiều chị em đặt mua bởi vừa độc đáo vừa xua tan nỗi nhớ đồng quê, mang đến cảm giác mùa màng bội thu. Ảnh: Facebook So với nhiều loại hoa thì lúa nếp cắm bình hơi đắt. Tuy nhiên, Mức giá này cũng đã hạ nhiệt hơn so với cách đây vài năm. Ảnh: Facebook Những bó lúa lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường được rao bán giá 100.000 đồng/bó. Ảnh: Facebook Nhiều chị em đã cắm lúa nếp cho biết, để lúa tươi chỉ cần chọn một chiếc bình gốm đẹp, thay nước 1 - 2 ngày một lần. Ảnh: Facebook

Ngoài các loại cành quả như hồng, thị, chuối... thời gian gần đây, những bó lúa nếp vàng ươm được nhiều chị em săn lùng trên "chợ mạng". Ảnh chụp màn hình Theo đó, lúa nếp được bán theo bó với giá từ 50.000 - 75.000 đồng, tùy loại. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Những bó lúa nếp dà khoảng 60 - 70 cm, nặng từ 700g đến 1 kg. Ảnh: Facebook Chị Giang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, lúa nếp không giống các loại cành khác, dễ héo và thân của nó mềm, dễ gãy nhưng vẫn có thể cắm chơi được khoảng 1 tuần. Ảnh: Facebook Với lúa, chị Giang chọn một chiếc bình có miệng vừa phải để cắm và chỉnh tỏa đều. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Mùi hương lúa nếp non tỏa khiến chị Giang có cảm giác được gần gũi với thiên nhiên và bớt nhớ nhà, nhớ quê hương. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Theo người bán, lúa nếp được nhiều chị em đặt mua bởi vừa độc đáo vừa xua tan nỗi nhớ đồng quê, mang đến cảm giác mùa màng bội thu. Ảnh: Facebook So với nhiều loại hoa thì lúa nếp cắm bình hơi đắt. Tuy nhiên, Mức giá này cũng đã hạ nhiệt hơn so với cách đây vài năm. Ảnh: Facebook Những bó lúa lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường được rao bán giá 100.000 đồng/bó. Ảnh: Facebook Nhiều chị em đã cắm lúa nếp cho biết, để lúa tươi chỉ cần chọn một chiếc bình gốm đẹp, thay nước 1 - 2 ngày một lần. Ảnh: Facebook