Thích mắt ngắm cây chuối “đẻ” buồng trăm nải gây xôn xao

Năm 2023, cây chuối trong vườn nhà bà Đặng Thị Lan (ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ cho hơn 100 nải, dài gần 1,5m thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Tiền phong Cây chuối do con trai bà Lan mang từ TP Nha Trang về trồng và thuộc giống chuối lùn. Ảnh: Tiền phong Do buồng chuối ngày càng to, dài và nặng, bà Lan phải dùng cây chống đỡ tránh bị gãy đổ. Ảnh: Tiền phong Cây chuối của gia đình anh Đồng Ngọc Dũng (ngụ thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cũng từng trở thành điểm cuốn hút sự quan tâm của nhiều người dân xung quanh. Ảnh: Tiền phong Buồng chuối mọc chi chít cả ngàn trái từ cuốn đến gần búp. Ảnh: Tiền phong Buồng chuối dài ngót nghét 2 mét, trái mọc đều đặn trĩu xuống sát đất và vẫn đang độ ra trái cho hết phần búp. Ảnh: Tiền phong Buồng chuối “mẹ Âu Cơ” trong vườn của một người phụ nữ khiến dân tình xôn xao. Ảnh: Dân Việt Buồng chuối có tới trăm nải, mọc chi chít từ đỉnh cho tới đầu ngọn gần chạm đất vẫn tiếp tục ra nải mới. Ảnh: Dân Việt Quả chuối mọc san sát khiến tổng thể càng thích mắt hơn. Ảnh: Dân Việt Sau hơn một năm chăm sóc, cây chuối trong vườn nhà ông CAo Văn Hưng (thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) cho buồng hơn 100 nải. Ảnh: Dân Việt Buồng chuối dài gần 2 mét, quả chi chít xếp thành từng lớp. Ảnh: Dân Việt

Năm 2023, cây chuối trong vườn nhà bà Đặng Thị Lan (ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ cho hơn 100 nải, dài gần 1,5m thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Tiền phong Cây chuối do con trai bà Lan mang từ TP Nha Trang về trồng và thuộc giống chuối lùn. Ảnh: Tiền phong Do buồng chuối ngày càng to, dài và nặng, bà Lan phải dùng cây chống đỡ tránh bị gãy đổ. Ảnh: Tiền phong Cây chuối của gia đình anh Đồng Ngọc Dũng (ngụ thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cũng từng trở thành điểm cuốn hút sự quan tâm của nhiều người dân xung quanh. Ảnh: Tiền phong Buồng chuối mọc chi chít cả ngàn trái từ cuốn đến gần búp. Ảnh: Tiền phong Buồng chuối dài ngót nghét 2 mét, trái mọc đều đặn trĩu xuống sát đất và vẫn đang độ ra trái cho hết phần búp. Ảnh: Tiền phong Buồng chuối “mẹ Âu Cơ” trong vườn của một người phụ nữ khiến dân tình xôn xao. Ảnh: Dân Việt Buồng chuối có tới trăm nải, mọc chi chít từ đỉnh cho tới đầu ngọn gần chạm đất vẫn tiếp tục ra nải mới. Ảnh: Dân Việt Quả chuối mọc san sát khiến tổng thể càng thích mắt hơn. Ảnh: Dân Việt Sau hơn một năm chăm sóc, cây chuối trong vườn nhà ông CAo Văn Hưng (thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) cho buồng hơn 100 nải. Ảnh: Dân Việt Buồng chuối dài gần 2 mét, quả chi chít xếp thành từng lớp. Ảnh: Dân Việt