Kinh doanh thua lỗ, Gạch men Phương Nam gánh nợ gấp đôi vốn

Trong tháng 8 năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kết luận thanh tra số 70/KL-STNMT về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Theo Kết luận Thanh tra, về lĩnh vực đất đai, Gạch men Sa Ha Do chưa lập thủ tục đăng ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam thuê lại diện tích hơn hơn 26.000m2 theo Hợp đồng thuê lại đất số 2019/PLHĐ ngày 6/9/2019. Cũng theo Kết luận Thanh tra, Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do cho Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam thuê lại diện tích khoảng 9.800m2 thuộc một phần các thửa đất số 981, 998, 999, 1000 tờ bản đồ số 27 và thử đất số 279, 50, 285, 1010 tờ bản đồ số 28 xã Tân An (từ tháng 1/2020) để sử dụng làm kho chứa than và trạm cấp khí. Tuy nhiên, theo quy hoạch, vị trí khu đất này thuộc quy hoạch đất đầu mối, đất giao thông và đất cây xanh. Đây là phần đất Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do phải thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 6, 9 Điều 2 và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ. Liên quan đến sai phạm này, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã xử phạt về lĩnh vực xây dựng tại Quyết định số 707/QĐ-XPHC ngày 27/3/2023 đối với Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam.