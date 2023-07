Dofico làm ăn thế nào trước khi bị thu hồi hơn 540ha đất dự án?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 540ha đất của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên TNHH (Dofico) tại xã Xuân Tâm và xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Lý do thu hồi là do dự án này được bàn giao đất nhiều năm nhưng chậm triển khai. Đây là diện tích đất nằm trong dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico.



Theo quyết định, trong tổng diện tích hơn 540ha đất bị thu hồi của Dofico đã trừ đi phần diện tích hơn 9,1ha đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định thu hồi đất đến Dofico và các đơn vị có liên quan để thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai quản lý.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Đồng Nai chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Dofico.

Ngoài ra, Dofico có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định tên người sử dụng đất, diện tích, số tờ, số thửa, loại đất, hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng, hồ sơ pháp lý đối với 91.450,1m2 đất đang có hộ gia đình cá nhân sử dụng (nằm trong khu đất được UBND tỉnh cho Dofico thuê).

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (ảnh: Dofico).

Ở diễn biến liên quan, trước đó, ngày 6/7/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản chấm dứt hoạt động dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân khu 3B và 3C tại huyện Xuân Lộc theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Dofico.

Năm 2010, Công ty Dofico khởi công xây dựng dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico. Dự án được xây dựng trên diện tích 2.187ha, với tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chi phí đầu tư xây dựng khác của dự án là 1.960 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện trong 5 năm, gồm 5 phân khu chức năng: Chăn nuôi tập trung, trồng trọt - chăn nuôi tập trung, trồng trọt - chế biến thực phẩm, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao và thương mại - dịch vụ.

Tuy nhiên, sau khi khởi công, dự án bị dừng lại nhiều năm gây lãng phí. Người dân có đất ở khu vực quy hoạch làm dự án liên tục kiến nghị về những bất cập của dự án, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Được biết, theo thông tin từ website của doanh nghiệp, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) được thành lập từ năm 2005, là một trong những tổ hợp kinh tế lớn mạnh và hiệu quả của tỉnh Đồng Nai, thuộc sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai. Đơn vị hoạt động với lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề bao gồm: sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu, thương mại - dịch vụ, du lịch, chăn nuôi, trồng và khai thác mủ cao su, hoạt động xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên khoáng sản…

Tại báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho thấy, tổng doanh thu của Dofico đạt 2.859,57 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó, công ty mẹ thực hiện 1.830,2 tỷ đồng, bằng 98,73% so với cùng kỳ năm trước, bằng 113,92% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế của Dofico đạt 244,9 tỷ đồng, bằng 77,80% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công ty mẹ thực hiện 285,9 tỷ đồng, bằng 92,03% so với cùng kỳ năm trước, bằng 102,1% so với kế hoạch. Cùng đó, lợi nhuận sau thuế đạt 205,6 tỷ đồng, bằng 77,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công ty mẹ thực hiện 269,3 tỷ đồng, bằng 91,99% so với cùng kỳ năm trước, bằng 107,62% so với kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế ứng trên vốn Nhà nước của Dofico đạt 5,29%, trong đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nước của công ty mẹ đạt tương ứng 7,71%. Phát sinh nộp ngân sách 1.155,6 tỷ đồng, bằng 103,10% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Dofico đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.676,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 237,1 tỷ đồng, phát sinh nộp ngân sách ước đạt 1.199,1 tỷ đồng… Dofico tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu, thoái vốn trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên, đảm bảo đúng thời gian, quy trình pháp lý.