Hot TikToker Đà Nẵng cao 3 mét bẻ đôi nhưng vóc dáng hoàn hảo

Tham gia trend "biến hình" "Made You Look", TikToker Việt có tên Quỳnh Thi "gây bão" mạng xã hội Trung Quốc vì dung nhan xinh đẹp sắc sảo. Quỳnh Thi sinh năm 1998 tại Đà Nẵng là hot girl, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của các nền tảng cực hot. Ngoài việc nổi tiếng với các clip biến hình trên TikTok, Quỳnh Thi còn là một beauty blogger chuyên nghiệp, sở hữu gương mặt xinh như búp bê cùng nụ cười rạng rỡ cuốn hút mọi ánh nhìn. Quỳnh Thi không có chiều cao nổi bật, cô cao dưới 1m6 nhưng tỷ lệ hình thể lại chuẩn mực và khá ấn tượng. Hot girl TikTok đình đám mạng xã hội thường xuyên khoe khéo vòng một đẫy đà và căng tràn sức sống trên trang cá nhân. Sở hữu hình thể đẹp nên Quỳnh Thi không ngán bất kỳ một thiết kế hay trang phục cut out táo bạo nào. Quỳnh Thi nổi tiếng từ nhiều năm trước đây, bắt đầu từ mạng xã hội Instagram. Nhan sắc cô nàng ngày một "lên hương". Trước đây, Quỳnh Thi theo đuổi style dễ thương, bánh bèo. Càng ngày, cô nàng càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Quỳnh Thi luôn xuất hiện với nụ cười tươi tắn, ngập tràn năng lượng ai nhìn cũng mê tít. Theo dõi Facebook hay Instagram của Quỳnh Thi, luôn thấy được nguồn năng lượng tích cực từ cô nàng. Quỳnh Thi không tham gia showbiz nhưng vẫn sở hữu lượng "fan" khủng thể hiện ở lượt theo dõi trên các nền tảng MXH mà cô sở hữu. Cô nàng đúng chuẩn hot girl thế hệ mới, vừa xinh đẹp vừa đa tài khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

