Hà Nội: Cọc bê tông “quây” vỉa hè hồ Văn Chương, dân phản ứng gay gắt

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân ở phường Văn Chương, quận Đống Đa (TP Hà Nội) tỏ ra bức xúc cho rằng, vỉa hè xung quanh hồ Văn Chương đang bị “quây” bởi những cọc bê tông đúc sẵn là không phù hợp với cảnh quan. Theo người dân, cọc bê tông đúc sẵn được thiết kế ở đây là quá to, không phù hợp với cảnh quan. Cọc bê tông dựng lên làm không gian vỉa hè hồ Văn Chương bị thu hẹp, gây mất an toàn, cản trở người đi bộ, nhất là người già. “Quây như này quá vướng, quá mất mỹ quan. Nếu đã làm vỉa hè cho người ta đi bộ thì nên bỏ hết cọc bê tông ra. Bao nhiêu người dân đã phản ánh, một thời gian họ (nhà thầu - PV) đã dừng để nghe ngóng tình hình, cuối cùng vẫn làm", - một người dân sống gần hồ Văn Chương (giấu tên) chia sẻ. Người dân thấy những cọc bê tông “quây” vỉa hè hồ Văn Chương xuất hiện khoảng vài tháng nay, khi vỉa hè đường phố quanh hồ được cải tạo, sửa chữa. Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống trong các ngày 14,20/7 cho thấy, khu vực phản ánh không có bảng biển thông tin về dự án. Tại đây, xuất hiện những cọc bê tông có hình vuông, cao khoảng 70cm; cọc cách cọc khoảng hơn 1m. Cọc bê tông được dựng xung quanh vỉa hè hồ Văn Chương. Tại một số đoạn vỉa hè có cây xanh trồng giữa, khi cọc bê tông xù xì được dựng lên đã khiến diện tích vỉa hè bị thu hẹp rất nhiều, mất mỹ quan và gây khó khăn cho người đi bộ. Một số đoạn vỉa hè khác vẫn được công nhân hoàn thiện các hạng mục. Đoạn công trường xây dựng ngổn ngang vật liệu, máy móc. Các cọc bê tông đúc sẵn được dựng cách nhau khoảng hơn 1m, vây quanh hồ Văn Chương. “Lắp đặt rào chắn cứng, cọc tiêu, cọc bê tông sẽ bảo vệ không gian vỉa hè đem lại những hiệu quả thiết thực đối với việc tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Nhưng tôi thấy, việc dựng cột bê tông xung quanh hồ là không cần thiết vì phần đường xe chạy đã được phân biệt rất rõ bằng bờ vỉa, vỉa hè. Diện tích vỉa hè quanh hồ Văn Chương vốn đã rất hẹp, nay cắm thêm cọc bê tông càng hẹp nữa",- anh T. (người dân phường Văn Chương) nêu ý kiến. Tuyến đường quanh hồ Văn Chương khá hẹp, nhưng thường xuyên đông đúc phương tiện, người dân qua lại. Vào sáng sớm và buổi chiều hàng ngày, nhiều người dân địa phương lựa chọn đến đây để dạo mát, tập thể dục trên vỉa hè. Đoạn vỉa hè ngõ Trung Tiền, cạnh Trường tiểu học Văn Chương (phường Văn Chương, quận Đống Đa), cũng đang được "quây" bởi các cọc bê tông đúc sẵn, khiến nhiều người dân phản ứng. Một số đoạn vỉa hè ngõ Trung Tiền có cây xanh mọc giữa, sau khi cọc bê tông dựng lên đã gây cản trở cho người đi bộ. Nhiều đoạn vỉa hè ngõ Trung Tiền người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường để tránh các cọc bê tông xù xì. Nhằm giải đáp thắc mắc của người dân, PV Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với ông Khuất Ngọc Trường - Chủ tịch UBND phường Văn Chương. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

