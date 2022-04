Đồng Nai: Vì sao dự án khu dân cư Bình Đa bị Công an điều tra?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra dấu hiệu sai phạm tại dự án khu dân cư Bình Đa thuộc Công ty CP phát triển nhà Bình Đa ở TP Biên Hòa vì thực hiện sai mục đích sử dụng đất (từ nhà ở xã hội chuyển sang nhà ở thương mại). (Ảnh: thuonghieucongluan). Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị một số đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình quản lý, thẩm tra, thẩm định, thu hồi, cho thuê, giao đất cho Bidaco thực hiện dự án khu dân cư Bình Đa. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). Bước đầu cơ quan chức năng xác định mục tiêu xây dựng dự án khu dân cư Bình Đa khoảng 2,3ha, trong đó, kết hợp diện tích 2.000m2 làm công trình giáo dục, phục vụ dân cư dự án. (Ảnh: Tiền Phong). Theo đề án, Khu dân cư Bình Đa sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 200 y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Phụ sản quốc tế và hơn 200 cán bộ công nhân viên công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm (Dofico). Đồng thời, có điều kiện thu hút nguồn nhân lực thông qua việc cung ứng căn hộ, phục vụ các dự án đầu tư của Dofico. (Ảnh: thuonghieucongluan). Tuy nhiên từ năm 2016, dự án lại có chủ trương triển khai xây 144 căn chung cư; 77 căn nhà liên kề và 44 căn nhà biệt thự với tổng diện tích hơn 44.000 m2; vốn đầu tư hơn 402 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp 20%, thu hồi gần 2,3ha đất của Dofico giao cho Bidaco, với thời hạn 50 năm. (Ảnh: Người lao động). Năm 2017, dự án tiếp tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương từ 235 căn lên 325 căn nhà của dự án có tổng diện tích xây dựng hơn 54.000 m2. Vốn đầu tư lúc này dự kiến hơn 717 tỷ đồng. (Ảnh: Nhân Dân). Dự án này được ra đời với mục tiêu chính ban đầu là xây dựng nhà để các y bác sĩ và cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm (đơn vị 100% vốn nhà nước)…trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên sau đó, lại được chuyển sang loại hình nhà ở thương mại. (Ảnh: Người lao động). Cuối năm 2019, khi Bộ Công an đang điều tra dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai đã dừng toàn bộ dự án, với lý do để làm các thủ tục chuyển đổi mục tiêu dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

