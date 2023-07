Dàn trai xinh, gái đẹp đua nhau khoe vòng tay trước thềm concert BLACKPINK

Mọi thông tin về concert BLACKPINK tại sân vận động Mỹ Đình đang là chủ đề gây sốt thời điểm hiện tại. Trước thềm diễn ra đêm nhạc, hoạt động gây chú ý nhất là đổi vòng tay. Theo đó, để tham gia concert BLACKPINK Hà Nội người xem cần có vòng tay (còn nguyên vẹn) được đeo vào cổ tay trong suốt sự kiện, phải xuất trình được vé điện tử bất cứ lúc nào được yêu cầu. Không đứng ngoài cuộc đua này, hội người nổi tiếng, hot girl MXH cũng lần lượt đăng tải hình ảnh vòng tay của mình. Hot girl đời đầu Hoài An Japan cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi đã sở hữu cho mình vòng concert BLACKPINK. Hot girl An Japan không chỉ đổi vòng tay VIP mà còn không thể bỏ qua nước uống collab cùng idol. Trước đó cô nàng từng check in khi đi xem concert của BLACKPINK khá lâu. Mai Hà Trang - vợ của tiền đạo Hà Đức Chinh cũng tham dự concert, bằng chứng là cô nàng đã khoe vòng tay trên trang cá nhân. Vợ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không nằm ngoài cuộc chơi, cô check in cùng chồng khi đang đi đổi vé VIP. Người nắm nhiều vòng tay concert nhất thời điểm lúc này phải kể đến hot Tiktoker Phạm Thoại. Mới đây anh chàng khoe khoảnh khắc trên tay hàng chục chiếc vòng đủ màu làm minh chứng. TikToker Miha Chan (Trịnh Minh Hằng), fan cứng của BLACKPINK nên cũng không thể vắng mặt. Nguyễn Thu - TikToker từng nổi tiếng khi được ví như tỷ tỷ xứ Trung cũng khoe vòng tay cho đêm diễn sắp tới. Ảnh: Tổng hợp

