Di dời nhà máy, Bao bì Biên Hòa phải chi 1.175 tỷ đồng

CTCP Bao bì Biên Hòa (Sovi, HoSE: SVI) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2024 tới đây.

Nội dung là trình cổ đông việc di dời nhà máy từ KCN Biên Hòa 1 về KCN Lộc An - Bình Sơn. Đồng thời, Sovi cũng mở rộng nhà máy Bình Dương.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã thông báo về việc di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 theo đề án "Chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và Cải thiện môi trường".

SVI thuộc nhóm doanh nghiệp phải dời đi trước tháng 12/2025. Tổng dự án di dời lần này là 1.175 tỷ đồng, thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2024-2026.

Do đó, Sovi cần lập kế hoạch dự kiến chi tiết về việc di dời các nhà máy Carton Biên Hòa và nhà máy Offset trước thời gian này.

Tháng 10/1978, Sovi được đổi tên thành Nhà máy Bao bì Biên Hòa, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Đồng Nai. Năm 1997, việc đầu tư dây chuyền công nghệ mới, trang thiết bị hiện đại đã nâng công suất lên 20.000 tấn/năm và trở thành đơn vị hàng đầu nhà sản xuất bao bì carton sóng tại Việt Nam. Nhà máy Bao bì Biên Hòa. (Ảnh: Internet) Tháng 9/2003, nhà máy bao bì Biên Hòa được cổ phần hóa và chuyển đổi thành CTCP Bao bì Biên Hòa (Sovi). Năm 2005, Sovi đầu tư thêm nhà máy sản xuất bao bì carton, nâng công suất thiết kế lên 45.000 bao bì tấn/năm. Năm 2007, Sovi đầu tư Nhà máy bao bì giấy Bình Dương với diện tích 56.000 m2, công suất 45.000 tấn/năm, đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương. Năm 2007, Sovi đầu tư nâng cấp Nhà máy sản xuất bao bì in Offset diện tích 12.788 m2, công suất 5.000 tấn/năm, tọa lạc trên đường 7, KCN Biên Hòa 1. Đồng thời áp dụng các phương pháp tiên tiến trong quản lý để mở rộng thị phần. Nhà máy Sovi được thành lập năm 1968, là nhà máy sản xuất bao bì sóng với dây chuyền thiết bị có công suất thiết kế 4.000 tấn/năm.

Đến nay, Sovi là 1 trong 5 nhà cung cấp bao bì lớn nhất khu vực phía Nam với các khách hàng lớn như Unilever, Pepsico, Nestle, Vinacafe...

Tháng 12/2020, TCG Solutions Pte. Ltd thuộc quản lý của Thai Containers Group Co., Ltd (Công ty thành viên Tập đoàn SCG Thái Lan) mua thành công 12,1 triệu cổ phiếu SVI và sở hữu 94,11% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Sovi ghi nhận 1.508 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế hơn 132 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của SVI trong năm 2023 cũng được cải thiện lên mức 17,34% từ mức 14,2% trong năm 2022.

Với kết quả này, Sovi trình lên cổ đông phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 26%.