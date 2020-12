Tập đoàn Thái Lan muốn “thôn tính” Bao bì Biên Hoà... đăng ký mua hơn 94% vốn

TCG Solutions Pte.Ltd thuộc quản lý của Thai Containers Group Co., Ltd - Công ty thành viên Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa thông báo đăng ký mua hơn 12 triệu cổ phiếu SVI của CTCP Bao bì Biên Hòa.



Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam từ 16-31/12.

Số cổ phần SVI mà TCG Solution muốn mua chiếm 94,11% tổng số cổ phiếu có quyển biểu quyết đang lưu hành của Bao bì Biên Hòa. Hiện tại TCG không sở hữu cổ phiếu SVI nào.

SCG sắp hoàn tất thương vụ thâu tóm SVI.

Song song đó, tại Bao bì Biên Hòa, nhiều lãnh đạo đồng loạt từ nhiệm và có sự thay thế từ các nhân sự mới của Tập đoàn SCG. Cụ thể, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2, cổ đông SVI đã thông qua việc từ nhiệm của 6/7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong đó, ông Trịnh Thanh Cần (nguyên Chủ tịch HĐQT SVI) cùng 5 thành viên khác trong ban lãnh đạo Công ty đều đã từ nhiệm. Riêng ông Đinh Quang Hùng vẫn là Thành viên HĐQT độc lập của SVI. Đồng thời, 3 thành viên thuộc Ban kiểm soát của Công ty cũng đã từ nhiệm.

Thay vào đó, ĐHĐCĐ bất thường SVI đã bầu mới 8 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát. Vị trí người đại diện theo pháp luật của SVI cũng được điều chỉnh từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc.

Trong đó, ông Suchai Korprasertsri - Giám đốc TCG Solutions Pte. Ltd kiêm Giám đốc điều hành Thai Containers Group Co., Ltd - được bầu làm Chủ tịch HĐQT SVI. Ông hiện không nắm giữ cổ phiếu SVI.

Còn ông Ekarach Sinnarong được bổ nhiệm làm Tổng Giám SVI thay cho ông Đặng Ngọc Diệp. Hiện, ông cũng là Tổng giám đốc Công ty Công Nghiệp Tân Á, một doanh nghiệp thuộc SCG tại Việt Nam.

Bao bì Biên Hòa là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì thành lập năm 1968. Vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp là 128 tỷ đồng.

Còn Tập đoàn SCG bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1992. Hiện, SCG có hơn 20 công ty con tại Việt Nam hoạt động trên 3 lĩnh vực gồm hóa dầu, bao bì và xi măng - vật liệu xây dựng. SCG trước đó đã thực hiện nhiều thương vụ mua lại các doanh nghiệp Việt như Bao bì Tín Thành, Nhựa Bình Minh, Prime Group.

Dự án lớn nhất hiện tại của SCG tại Việt Nam là Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD. Tập đoàn Thái Lan sở hữu 100% vốn siêu dự án này.

Trong đầu năm 2020, Tập đoàn đa ngành Thái Lan SCG đã tuyên bố sẽ mua Bao bì Biên Hòa trong bối cảnh mua sắm online tăng trưởng tại thị trường Đông Nam Á giữa đại dịch COVID-19, nguồn tin từ Nikkei Asian Review cho hay.

Tận dụng cơ hội mua sắm trực tuyến lên ngôi giữa đại dịch, SCG quyết định liên doanh với nhà sản xuất bìa cứng hàng đầu Nhật Bản – Rengo để mua vào khoảng 15% tổng tài sản Bao bì Biên Hoà, tương đương con số chi ra gần 635 tỷ baht (hơn 19 triệu USD, ~448-500 tỷ đồng).