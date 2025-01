Cty Đông Tây trúng gói thầu mua quà tặng hơn 4 tỷ cho Agribank Lâm Đồng

Quyết định KQ2400612710_2501041430 phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp Bộ 6 ly thủy tinh mạ vàng 450ml, Tô thủy tinh 25.5 cm chăm sóc khách hàng nhân dịp xuân Ất Tỵ năm 2025. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 4/1/2025, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng (Agribank Lâm Đồng) đã ký Quyết định KQ2400612710_2501041430 phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp Bộ 6 ly thủy tinh mạ vàng 450ml, Tô thủy tinh 25.5 cm chăm sóc khách hàng nhân dịp xuân Ất Tỵ năm 2025 cho Công ty TNHH in ấn quà tặng Đông Tây trúng thầu với giá 4,496 tỷ đồng (giá gói thầu 4,845 tỷ đồng).

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên, được Agribank chi nhánh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 2622/QĐ-NHNo.LĐ-TH ngày 23/12/2024 với tổng mức đầu tư 4,845 tỷ đồng. Ngày 25/12/2024, Agribank Lâm Đồng phê duyệt E-HSMT số E2400612710_2412251910; Công ty TNHH thiết kế kiến trúc và xây dựng Nam Hà đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày.

Nhà thầu trúng sẽ cung cấp: 2000 bộ 6 ly thủy tinh mạ vàng 450ml nhãn hiệu Rona sản xuất năm 2022, xuất xứ Slovak Republich, đơn giá 1.499.040 đồng/ Bộ đã bao gồm thuế phí. Với yêu cầu kỹ thuật: Loại ly uống vang In ấn logo Ngân hàng Agribank và tên chi nhánh lên sản phẩm; Chất lượng in sắc nét; Chất liệu Thuỷ tinh không chì cao cấp chịu nhiệt, mạ vàng hoạ tiết dân tộc ở viền ly; Dung tích mỗi ly 450ml; Dáng Chân ly cao, mài khuyết tạo nên điểm nhấn riêng biệt; 1 bộ bao gồm 6 ly đồng dung tích; Đường kính miệng ly 7 cm; Đường kính thân ly: 9 cm; Đường kính chân ly: 8 cm; Chiều cao thân ly: 11cm; Chiều cao tay cầm ly: 9cm; Chiều cao từ miệng ly đến chân ly: 22 cm; Họa tiết dân tộc viền vàng; Chân ly có phun cát tên dòng sản phẩm, kèm họa tiết 5 ngôi sao, ký hiệu riêng của dòng sản phẩm; Hộp đựng có kích thước: dài 28 cm rộng 18.8 cm cao 24cm; Hộp in ofset bồi carton, được chia làm 6 ngăn thành phẩm, hộp gài nắp; Trên hộp có ghi nhãn hiệu dòng sản phẩm, có 1 tem phụ mã vạch, có 1 tem mã sản phẩm; Giấy gói quà: Giấy màu trắng, in logo ngân hàng Agribank lên sản phẩm; Túi giấy có kích thước dài 28 cm rộng 18.8 cm cao 24cm, chất liệu giấy Yvory 250gs. Túi giấy có họa tiết thiết kế theo yêu cầu, túi có quai xách, đóng gói thành phẩm đựng vừa sản phẩm; Đóng gói: 6 ly/ hộp của nhà sản xuất/gói quà giấy in logo Agribank;

1.500 tô thủy tinh 25,5cm nhãn hiệu Crystal Bohemia xuất xứ Czech Republich với đơn giá 999.000 đồng/ cái với các thông số: Kích thước: 254 x 254 x 132 mm; Màu sắc: Trong suốt; in logo Ngân hàng Agribank và tên chi nhánh lên sản phẩm. Chất lượng in sắc nét; chất liệu thủy tin trong suốt không chì; độ dày thủy tinh 4 góc tô 2cm độ dày thủy tinh vị trí 4 cạnh tô 0,7cm; Chiều dài sản phẩm: 25 cm; Chiều rộng sản phẩm: 25 cm; Chiều cao sản phẩm: 13.6 cm; Chiều dài mặt sản phẩm: 10.5 cm; Kích thước chiều dài đáy sản phẩm: 10. cm; Kích thước chiều ngang đáy sản phẩm: 10 cm; Nhãn hiệu nhà sản xuất được dán lên bề mặt bên trong của sản phẩm; Hộp đựng của nhà sản xuất; Kích thước: dài 27 cm rộng 27 cm cao 14.5 cm; Có tem decal tên thương hiệu sản phẩm dán lên 1 vị trí trên hộp tem phụ sản phẩm check mã; Hộp màu trơn màu xanh than đậm, bên ngoài in ofset bồi carton; Túi giấy có Kích thước dài 28 cm rộng 18.8 cm cao 24cm, giấy Yvory 250gs. Túi giấy có họa tiết thiết kế theo yêu cầu, túi có quai xách; Gói quà giấy màu trắng, có in nội dung logo và tên ngân hàng lên trên bề mặt giấy; đóng gói 1 sản phẩm/hộp của nhà sản xuất, gói quà/túi giấy đựng

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH in ấn quà tặng Đông Tây có địa chỉ tại phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM; người đại diện pháp luật Ngô Thị Mỹ Hạnh. Công ty gia nhập làng thầu năm 2020 đến nay đã tham gia và trúng 36/45 gói, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị hơn 14,098 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Nhà thầu đang chờ kết quả gói Mua sắm nón bảo hiểm năm 2024 Công ty Điện lực Bạc Liêu cho Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Trước khi trúng gói thầu Cung cấp Bộ 6 ly thủy tinh mạ vàng 450ml, Tô thủy tinh 25.5 cm chăm sóc khách hàng nhân dịp xuân Ất Tỵ năm 2025 cho Agribank Lâm Đồng, nhà thầu được công bố trúng gói Mua sắm quà tặng khách hàng tiền gửi nhân dịp sinh nhật Quý 1 năm 2025 trị giá hơn 193,546 triệu đồng và gói Mua sắm quà tặng chăm sóc khách hàng doanh nghiệpnhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập BIDV Chi nhánh Phú Yên (26/11/1990 -26/11/2024) trị giá 198,720 triệu đồng cho Ngân hàng thương mại CP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú yên; ...