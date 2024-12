Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Gói cung cấp VPP hơn 2 tỷ về tay Thanh Thanh

Quyết định số 1540/QĐ-NĐVT4 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/12, ông Vũ Thanh Hải -Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt Quyết định số 1540/QĐ-NĐVT4 công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 102: Cung cấp văn phòng phẩm, mực in, CCDC cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Thanh trúng thầu với giá 1.996.110.000 đồng (giá gói thầu 2.292.132.272 đồng). Tại gói thầu này Công ty TNHH thương mại và dịch vụ CNN Thiên An trượt thầu do nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh cao hơn giá nhà thầu trúng thầu.