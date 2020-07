Cổ đông lớn của NTH bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo sai giao dịch

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Hòa số tiền 25 triệu đồng.



Cụ thể, ngày 6/4, ông Trần Minh Hòa nắm giữ 642.029 cp NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trước khi thực hiện giao dịch và đã mua 50.000 cp NTH, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NTH (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).

Ngày 27/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Hòa, theo đó, ông Hòa báo cáo số lượng cổ phiếu NTH sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 562.029 cp. Do đó, ông Hòa bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Tiếp theo, ông Hòa bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Tổng cộng, ông Trần Minh Hòa bị xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng cho cả 2 vi phạm trên.

Về Công ty Thủy điện Nước Trong, trong quý 2 này, Công ty báo doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ đạt 22 tỷ đồng, tuy vậy giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ và chiếm hơn 10 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm mạnh 34% xuống còn 12 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty không đáng kể, trong khi đó chi phí lãi vay chiếm gần 3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, NTH ghi nhận lãi ròng đạt 7,6 tỷ đồng giảm 45% so với quý 2/2019. Theo giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do tình hình thủy văn diễn biến khó khăn hơn rất nhiều so với quý 2/2019 nên sản lượng điện trong kỳ giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Tính trong 6 tháng thì NTH đã thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận mặc dù kết quả kinh doanh sụt giảm trong 6 tháng đầu năm.