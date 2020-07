Xét xử vụ đầu độc vợ người tình bằng trà sữa: Bị cáo bật khóc vì hối hận

Sáng 17/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) -về tội "Giết người". Trang đã có hành vi bỏ chất độc vào trà sữa gửi chị họ khiến chị N.T.H. (SN 1990, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/6, bị cáo Lại Thị Kiều Trang vắng mặt vì sức khỏe không đảm bảo nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã đề nghị hoãn xử và được HĐXX chấp nhận, quyết định mở lại phiên tòa vào sáng nay.



Tại phiên xét xử sáng 17/7, bị cáo Lại Thị Kiều Trang đến tòa trong tình trạng sức khỏe ổn định, có thể phục vụ cho quá trình xét xử.

Trong quá trình xét xử sáng cùng ngày, Trang ngồi trên bục dành cho bị cáo và cúi đầu, thi thoảng lấy tay quệt nước mắt vì hối hận.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ tòa túc trực hai bên nữ bị cáo.

Sự hối hận là biểu hiện của nữ bị cáo khi ra tòa.



Nhiều người thân gia đình bị hại có mặt tại tòa mang theo di ảnh của nạn nhân. Người nhà nạn nhân không còn biểu hiện bức xúc như phiên tòa trước. Họ ngồi lặng lẽ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lại Thị Kiều Trang là em họ của chị Đ.T.H.Y. (31 tuổi, trú tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Chị Y. là cán bộ điều dưỡng thuộc Khoa nội 3, Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình và là vợ của anh P.V.Q. (31 tuổi). Giữa anh Q. và Trang nảy sinh quan hệ yêu đương một thời gian, sau đó anh Q. thấy có lỗi với vợ con nên khoảng tháng 10/2019, anh Q. chủ động nói chuyện để chấm dứt mối quan hệ với Trang. Việc này khiến Trang buồn chán, nảy sinh ý định tự tử. Đầu tháng 11/2019, Trang lên mạng Internet đặt mua chất độc Natri xyanua. Trang thấy anh Q. có nhiều hành động, lời nói yêu thương chăm sóc vợ con nên ghen tuông và nảy sinh ý định dùng chất độc xyanua vừa mua để đầu độc, giết chết chị Y. nhằm giúp Trang và anh Q. có thể được tự do quan hệ.



Nhiều người thân gia đình bị hại có mặt tại tòa mang theo di ảnh của nạn nhân. Người nhà nạn nhân không còn biểu hiện bức xúc như phiên tòa trước. Họ ngồi lặng lẽ tại phiên tòa. Biết chị Y. thích uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang điện thoại đặt mua 6 cốc trà sữa tại một tiệm trên đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình và đi mua xi lanh để mang về nhà để bơm chất độc xyanua. Khi bơm vào được 4 cốc trà sữa thì bị hết chất độc xyanua.

Khoảng 14h cùng ngày, Trang đi xe máy mang theo 6 cốc trà sữa đến gần Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình, dùng điện thoại để lên mạng Internet tìm người giao hàng thuê, nhờ họ mang số trà sữa này vào bệnh viện. Tuy nhiên, không tìm được ai nên Trang đã tự mình mang trà sữa lên Khoa nội 3 (nơi chị Y. làm việc). Tại đây, vì chị Y. đã về nhà nên Trang gửi trà sữa cho chị Phan Thị Lý (40 tuổi, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.) nhờ đưa cho chị Y.. Khoảng 18h30 cùng ngày, chị Lý lấy 2 cốc trà sữa ra đưa cho con trai là Nguyễn Phan Duy Anh uống 1 cốc, chị Lý uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Đến trưa 3/12/2019, chị Lý uống nửa cốc còn lại.

Khoảng 10h ngày 3/12/2019, chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) lấy 1 cốc trà sữa trong tủ lạnh ra mời chị Đoàn Thị Hương (31 tuổi, cùng là điều dưỡng viên) uống nhưng chị này không uống. Chị Hạnh dùng ống hút chọc vào cốc trà sữa, uống được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra và nói "Hương ơi, trà sữa này sao ấy" và tiếp tục súc miệng. Sau đó, các điều dưỡng thấy nạn nhân ngã nằm co quắp trên sàn nhà vệ sinh với biểu hiện da mặt nhợt nhạt, miệng sùi bọt. Dù khẩn trương đưa nạn nhân xuống phòng cấp cứu sau đó nhưng chị Hạnh đã tử vong.



Ngày 25/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người' quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra. Ngày 27/12/2019, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Đến ngày 29/12/2019, Công an TP Thái Bình chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31/12/2019, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

