BSC: VN-Index hướng đến 1.400 điểm trong tháng 6 nếu COVID được đẩy lùi

Đánh giá về thị trường trong tháng 6, Chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra 2 kịch bản. Với kịch bản đầu tiên, BSC cho rằng VN-Index duy trì đà tăng và hướng về ngưỡng 1.400 điểm.

Dòng tiền từ các Quỹ ngoại quay trở lại đồng thời các nhà đầu tư mới trong nước tiếp tục tham gia vào thị trường. Diễn biến về việc lây nhiễm mới không quá tiêu cực và làn sóng Covid thứ 4 được đẩy lùi.

Trong kịch bản 2, VN-Index dao động tích lũy trong khu vực 1270-1350 điểm nếu diễn biến thị trường thế giới bước vào giai đoạn đi ngang, dịch bệnh trong nước chưa được kiểm soát hoàn toàn và khối ngoại duy trì trạng thái rút ròng vốn. Hai kịch bản được đánh giá là có xác suất xảy ra tương đương nhau.

Trong tháng 5, VN-Index tăng 7,15% trong khi HNX-Index giảm 12,81. P/E cuối tháng 5 ở mức 18,1 giữ nguyên so với tháng trước, cao hơn 10,16% so với P/E bình quân 5 năm (16,43 lần) dù vậy vẫn khá thấp so với khu vực châu Á. P/E VN-Index dự báo tăng lên mức 18,4 trong tháng 6.

Vốn hóa tăng 6,9% so với thời điểm cuối tháng 4. Diễn biến thị trường tăng mạnh vào nửa cuối tháng 5. Thanh khoản giữ ổn định ở mức trong giai đoạn tăng của thị trường cho thấy sự lạc quan nhất định trong thời điểm hiện tại của các nhà đầu tư.

Với kịch bản VN-Index đạt 1.350 điểm vào cuối tháng 6, dự báo vốn hóa tăng 1,5%.

Khối ngoại thận trọng khi bán ròng gần 12.000 tỷ đồng

Khối ngoại quay trở lại bán ròng phần nào cho thấy sự thận trọng nhất định của những nhà đầu tư quốc tế trong thời điểm hiện tại khi làn sóng Covid thứ 4 xuất hiện tại Việt Nam.

Tính chung tháng 5, Khối ngoại bán ròng 11.687 tỷ, trong đó HPG là mã được bán ròng nhiều nhất với giá trị 3.968 tỷ đồng.

Các Quỹ ETF đa số bị rút ròng trong tháng vừa rồi, chỉ có ETF Diamond và VNM vẫn đang thu hút được vốn ngoại trong khi ETF FTSE và KIM bị rút ròng mạnh nhất.

Nguồn: BSC

NĐT cá nhân trong nước tiếp tục duy trì hoạt động giao dịch tích cực. NĐT cá nhân trong nước giao dịch chiếm 86,8% thị trường so với mức bình quân 81,1% trong 1 năm.

Động lực mua gia tăng khi thị trường giữ được mốc 1.250 điểm cho thấy các bộ phận nhà giao dịch vẫn đang khá chủ động với diễn biến thị trường hiện tại.

Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày của HĐTL tăng mạnh trong tháng vừa rồi cho thấy các nhà giao dịch hiện gia tăng sự quan tâm đến các sản phẩm phái sinh.