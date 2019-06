Lộng ngôn, Tổng Giám đốc địa ốc Alibaba xúc phạm cán bộ nhà nước

Tại buổi tọa đàm với nhân viên, ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba - đã có những lời lẽ ngông cuồng, xúc phạm công an và cán bộ xã.

Ngày 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông có lời lẽ xúc phạm công an, cán bộ cơ quan Nhà nước khiến nhiều người bức xúc.



"Tôi hỏi anh chị là học cái gì để ra làm công an xã, học cái gì, học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá làng, phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã. Học cái gì ra làm chủ tịch xã, học làm côn đồ.

Mấy người làm công an xã, chủ tịch xã thì chạy chọt rồi lên vị trí, không học hành, không trình độ gì hết", người này nói.

Ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba có phát ngôn xúc phạm cán bộ nhà nước. (Ảnh cắt từ clip) Qua xác minh, người có những lời lẽ ngông cuồng này là ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc địa ốc Alibaba (Công ty CP địa ốc Alibaba). Phát ngôn khiến nhiều người bức xúc này được ông Luyện chia sẻ tại buổi tọa đàm với nhân viên ở trụ sở công ty (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào ngày 17/6/2019. Được biết, lý do khiến ông Luyện có những lời lẽ xúc phạm cán bộ nhà nước là do trước đó, công ty này đã bị chính quyền thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, ngày 13/6, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp các phường, xã đồng loạt tổ chức cưỡng chế, buộc tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Tại xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ), UBND xã này ra quân tháo dỡ, phục hồi hiện trạng khu đất nông nghiệp rộng hơn 4ha được xây dựng đường nội bộ, phân lô bán nền ở khu phố 4 (phường Hắc Dịch), các khu đất tại xã Tóc Tiên, xã Mỹ Xuân… Đáng nói, trong lúc thực hiện việc cưỡng chế tại xã Tóc Tiên, gần 100 nhân viên địa ốc Alibaba có hành vi ngăn chặn, chống đối bằng cách dùng gạch, đá đập phá xe cuốc, xe cẩu của đoàn cưỡng chế. Trước sự chống đối của gần 100 nhân viên địa ốc Alibaba, chính quyền phải yêu cầu bổ sung thêm lực lượng, khoảng 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động linh hoạt phối hợp với lực lượng công an địa phương trấn áp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Ngay sau đó, lực lượng công an khống chế, đưa một nhóm người là nhân viên của địa ốc Alibaba về trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ làm việc. Trong lúc thực hiện việc cưỡng chế tại xã Tóc Tiên, gần 100 nhân viên địa ốc Alibaba có hành vi ngăn chặn, chống đối bằng cách dùng gạch, đá đập phá xe cuốc, xe cẩu của đoàn cưỡng chế.

Đến ngày 16/6, hàng chục nhân viên của địa ốc Alibaba kéo đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ hô hào, yêu cầu thả người.

Nhóm người này do ông Nguyễn Thái Luyện dẫn đầu, theo sau là hàng chục nhân viên mặc áo đỏ, mang dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba . Đứng trước cổng trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ, nhóm này liên tục hô to "thả người" theo khởi xướng của ông Nguyễn Thái Luyện.

Đến ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với hai nhân viên của doanh nghiệp này để điều tra, xử lý về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng).