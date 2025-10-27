Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn có giá trị 500 tỷ đồng

Đối tượng Trần Văn Chính đã tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống" với tổng trị giá hàng hóa "khống" khoảng 500 tỷ đồng.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính, sinh năm: 1987, HKTT: khu Đa Hội, phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Con dấu, Token của các “Công ty ma” do bị can điều hành hoạt động.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội 2 Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện Trần Văn Chính có dấu hiệu thực hiện hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", để hưởng lợi bất chính.

Quá trình xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đủ căn cứ xác định từ tháng 1/2025 đến nay, Trần Văn Chính, đã điều hành 4 “Công ty ma” ( thực chất là không có hoạt động kinh doanh), đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, TP HCM, để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống" (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), với tổng trị giá hàng hóa "khống" khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe