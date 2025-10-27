Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn có giá trị 500 tỷ đồng

Đối tượng Trần Văn Chính đã tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống" với tổng trị giá hàng hóa "khống" khoảng 500 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính, sinh năm: 1987, HKTT: khu Đa Hội, phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

5.jpg
Con dấu, Token của các “Công ty ma” do bị can điều hành hoạt động.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội 2 Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện Trần Văn Chính có dấu hiệu thực hiện hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", để hưởng lợi bất chính.

Quá trình xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đủ căn cứ xác định từ tháng 1/2025 đến nay, Trần Văn Chính, đã điều hành 4 “Công ty ma” ( thực chất là không có hoạt động kinh doanh), đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, TP HCM, để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống" (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), với tổng trị giá hàng hóa "khống" khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#mua bán hóa đơn #hóa đơn khống #Trần Văn Chính #tội phạm kinh tế #pháp luật Việt Nam #hóa đơn GTGT

Bài liên quan

Xã hội

Chiêu gom tiền tỷ của các đại gia xộ khám

Với thủ đoạn mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, thậm chí cấu kết với cán bộ thuế, công an, các đại gia làm giàu trái phép này đã phải nhận kết cục bi đát.

Theo cáo buộc, thời điểm cuối năm 2020, ông Nguyễn Huy Minh (Giám đốc Công ty Ánh Dương) mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ, không có hóa đơn chứng từ để xuất khẩu. Do đó, ông Minh đã liên hệ tìm mua hóa đơn chứng từ để hợp thức hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Thông qua quan hệ với ông Nguyễn Bá Đông (cựu cán bộ Cục Thuế Nga Sơn, Thanh Hóa) và Vũ Văn Khánh (cựu cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa), ông Minh nhờ hai người này tìm đầu mối cung cấp hóa đơn cho Công ty Ánh Dương.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố kế toán công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Thủy mua của Dung 16 số hoá đơn giá trị gia tăng.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối Phạm Thị Thủy (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ (Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai), về tội danh “Mua bán trái phép hoá đơn”.

a1.jpg
Công an khám xét nơi làm việc của Thủy. (Ảnh: Báo Lào Cai).
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội phát hiện xe chở 2.500 chiếc bánh Trung thu nhập lậu

Chiếc xe vận chuyển 2.500 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 26/9, theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) tiến hành khám một chiếc xe tải đang lưu thông phát hiện đang chuyển 2.500 chiếc bánh Trung nhập lậu.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, ngày 25/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 29K-194.45 đang lưu thông trên địa bàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới