Khởi tố kế toán công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Thủy mua của Dung 16 số hoá đơn giá trị gia tăng.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối Phạm Thị Thủy (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ (Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai), về tội danh “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Công an khám xét nơi làm việc của Thủy. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Công an xác định, thời gian cuối năm 2022, Phạm Thị Thủy đã mua hàng hoá (thiết bị phụ tùng xe) không có hoá đơn giá trị gia tăng để phục vụ sửa chữa phương tiện của công ty bị hỏng. Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Thủy mua của Trần Thị Dung 16 số hoá đơn giá trị gia tăng (không có hàng hoá dịch vụ kèm theo), với giá 12% số tiền ghi trên hoá đơn.

Tổng số tiền trước thuế của 16 số hoá đơn giá trị gia tăng là hơn 305 triệu đồng.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy về tội danh nêu trên. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thủy để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người già dễ cả tin trên mạng xã hội. (Nguồn: VTV).